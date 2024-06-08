https://ria.ru/20240608/zakharova-1951655827.html

Захарова: Запад не любит платить по долгам, но настали другие времена

Захарова: Запад не любит платить по долгам, но настали другие времена - РИА Новости, 08.06.2024

Захарова: Запад не любит платить по долгам, но настали другие времена

Страны Запада не любят платить по долгам, но сейчас настали другие времена, поэтому необходимо обсуждать то, каким образом Запад будет компенсировать Африке... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:02

2024-06-08T16:02

2024-06-08T16:02

африка

россия

мария захарова

брикс

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Страны Запада не любят платить по долгам, но сейчас настали другие времена, поэтому необходимо обсуждать то, каким образом Запад будет компенсировать Африке годы издевательств и эксплуатации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам на полях ПМЭФ. "На мой взгляд, нужно действительно обсуждать, каким образом Запад должен компенсировать Африке серьезно по-настоящему столетия ее эксплуатации, изничтожение ее народонаселения, грабеж ее ресурсов" - сказала Захарова. "Запад это делать не любит. Он не платит по долгам, он не возвращает награбленное, он не признает себя виновным. Но настали другие времена. Мир получил голос в виде возможности говорить каждой конкретной стране" - сказала Захарова. По ее словам, БРИКС дает возможность странам через свое участие получать истинное равноправие и возможность высказать свою позицию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240608/pmef-1951633201.html

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африка, россия, мария захарова, брикс