https://ria.ru/20240608/zakharova-1951639102.html

Захарова прокомментировала обещание США по санкциям против МУС

Захарова прокомментировала обещание США по санкциям против МУС - РИА Новости, 08.06.2024

Захарова прокомментировала обещание США по санкциям против МУС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ назвала артхаусом обещания США санкций против МУС за преследование их союзников. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:31

2024-06-08T14:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ назвала артхаусом обещания США санкций против МУС за преследование их союзников. Американский сенатор Линдси Грэм в конце мая пригрозил Международному уголовному суду санкциями за запрос на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. На днях комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введения санкций против МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. "Ненормально то, что, как на днях заявил Сенат США, Соединенные Штаты Америки намерены вводить санкции в отношении Международного уголовного суда, если он будет принимать решения в отношении американских союзников. А если в отношении США - это, само собой, сразу, видимо, расстрел на месте", - сказала Захарова в рамках дискуссии на форуме "Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов". При этом решения МУС в отношении врагов штатов - это нормально с точки зрения США, добавила она. "Вот это и есть артхаус, декаданс", - охарактеризовала заявления Вашингтона Захарова.

https://ria.ru/20240521/antonov-1947318287.html

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сша, вашингтон (штат), мария захарова, россия, международный уголовный суд, в мире