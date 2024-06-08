СМИ: Япония пойдет на важный шаг в отношении Украины
NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке на срок в 10 лет
Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Правительство Японии заключит с Украиной соглашение на срок в 10 лет о поддержке в ряде областей, включая предоставление "нелетальной" оборонной помощи, сообщил телеканал NHK.
По информации телеканала, премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Италии, на нем стороны планируют подписать данное соглашение.
В рамках договора Япония намерена оказывать Украине помощь в сфере безопасности, включая предоставление "нелетальных" оборудования и материалов, и разведки. Также Токио будет помогать лечить украинских солдат.
В сфере восстановления инфраструктуры Япония обязуется оказывать помощь в разминировании, улучшении гуманитарного положения женщин и детей и развитию сельскохозяйственного сектора Украины.
Саммит G7 в итальянском Фосано состоится 13-15 июня, а швейцарская конференция 15-16 июня. Как сообщала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Зеленский примет участие в саммите.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, но только при создании соответствующих условий, прежде всего, со стороны партнеров. Кроме этого, российский президент напомнил, что официальный Токио присоединился к призывам добиться стратегического поражения Москвы, что также является препятствием для продолжения диалога.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента , заявил, что якобы попытки Москвы "переложить ответственность на японскую сторону являются крайне несправедливыми и категорически неприемлемыми".