https://ria.ru/20240608/yaponiya-1951574212.html

СМИ: Япония пойдет на важный шаг в отношении Украины

СМИ: Япония пойдет на важный шаг в отношении Украины - РИА Новости, 08.06.2024

СМИ: Япония пойдет на важный шаг в отношении Украины

Правительство Японии заключит с Украиной соглашение на срок в 10 лет о поддержке в ряде областей, включая предоставление "нелетальной" оборонной помощи, сообщил РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T04:00

2024-06-08T04:00

2024-06-08T04:04

в мире

япония

украина

италия

владимир зеленский

фумио кисида

джорджа мелони

g7

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Правительство Японии заключит с Украиной соглашение на срок в 10 лет о поддержке в ряде областей, включая предоставление "нелетальной" оборонной помощи, сообщил телеканал NHK.По информации телеканала, премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с Владимиром Зеленским на саммите G7 в Италии, на нем стороны планируют подписать данное соглашение.В рамках договора Япония намерена оказывать Украине помощь в сфере безопасности, включая предоставление "нелетальных" оборудования и материалов, и разведки. Также Токио будет помогать лечить украинских солдат.В сфере восстановления инфраструктуры Япония обязуется оказывать помощь в разминировании, улучшении гуманитарного положения женщин и детей и развитию сельскохозяйственного сектора Украины.Саммит G7 в итальянском Фосано состоится 13-15 июня, а швейцарская конференция 15-16 июня. Как сообщала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Зеленский примет участие в саммите.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Японией, но только при создании соответствующих условий, прежде всего, со стороны партнеров. Кроме этого, российский президент напомнил, что официальный Токио присоединился к призывам добиться стратегического поражения Москвы, что также является препятствием для продолжения диалога.Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента , заявил, что якобы попытки Москвы "переложить ответственность на японскую сторону являются крайне несправедливыми и категорически неприемлемыми".

https://ria.ru/20240606/putin-1950950864.html

https://ria.ru/20240606/yaponiya-1951129279.html

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в мире, япония, украина, италия, владимир зеленский, фумио кисида, джорджа мелони, g7