https://ria.ru/20240608/vzyatka-1951687801.html

Сотрудник СБУ попался на взятке от пограничника, пишут СМИ

Сотрудник СБУ попался на взятке от пограничника, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2024

Сотрудник СБУ попался на взятке от пограничника, пишут СМИ

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), фиксировавший противоправную деятельность сотрудника Госпоргранслужбы Украины (ГПСУ), шантажировал его ради взятки... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:04

2024-06-08T19:04

2024-06-08T19:04

в мире

служба безопасности украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), фиксировавший противоправную деятельность сотрудника Госпоргранслужбы Украины (ГПСУ), шантажировал его ради взятки в 500 тысяч долларов, сообщил украинский журналист Виталий Глагола. "На Закарпатье СБУ-шник документировал ГПСУ-шника и затем шантажировал и получил почти 500 тысяч долларов, а его задокументировал НАБУ-шник (Национальное антикоррупционное бюро - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Глаголы. Как сообщил журналист, сотрудник СБУ должен был задокументировать противоправную деятельность сотрудника ГПСУ, занимавшегося контрабандой, но вошел с ним "в долю" а после и вовсе решил затребовать с нарушителя взятку в полумиллиона долларов. В то же время, за сотрудником СБУ наблюдал агнет НАБУ, также занимавшийся документированием его противоправной деятельности. Сам Глагола назвал ситуацию "правоохранительной Санта-Барбарой".

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)