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Сотрудник СБУ попался на взятке от пограничника, пишут СМИ
Сотрудник СБУ попался на взятке от пограничника, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2024
Сотрудник СБУ попался на взятке от пограничника, пишут СМИ
Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), фиксировавший противоправную деятельность сотрудника Госпоргранслужбы Украины (ГПСУ), шантажировал его ради взятки... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:04
2024-06-08T19:04
2024-06-08T19:04
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служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), фиксировавший противоправную деятельность сотрудника Госпоргранслужбы Украины (ГПСУ), шантажировал его ради взятки в 500 тысяч долларов, сообщил украинский журналист Виталий Глагола. "На Закарпатье СБУ-шник документировал ГПСУ-шника и затем шантажировал и получил почти 500 тысяч долларов, а его задокументировал НАБУ-шник (Национальное антикоррупционное бюро - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Глаголы. Как сообщил журналист, сотрудник СБУ должен был задокументировать противоправную деятельность сотрудника ГПСУ, занимавшегося контрабандой, но вошел с ним "в долю" а после и вовсе решил затребовать с нарушителя взятку в полумиллиона долларов. В то же время, за сотрудником СБУ наблюдал агнет НАБУ, также занимавшийся документированием его противоправной деятельности. Сам Глагола назвал ситуацию "правоохранительной Санта-Барбарой".
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в мире, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Сотрудник СБУ попался на взятке от пограничника, пишут СМИ
Глагола: сотрудник СБУ шантажировал пограничника ради взятки в $500 тыс