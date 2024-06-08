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Показательные выступления собак-спасателей пройдут на юге Москвы 9 июня

Показательные выступления собак-спасателей пройдут на юге Москвы 9 июня - РИА Новости, 08.06.2024

Показательные выступления собак-спасателей пройдут на юге Москвы 9 июня

Показательные выступления собак-спасателей пройдут 9 июня в московском районе Нагатинский Затон, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:18

2024-06-08T16:18

2024-06-08T16:18

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Показательные выступления собак-спасателей пройдут 9 июня в московском районе Нагатинский Затон, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Показательные выступления собак-спасателей пройдут в Нагатинском Затоне ЮАО. Завтра, 9 июня, на площадке проекта "Питомцы в Москве" четвероногие спасатели из кинологической группы аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы продемонстрируют свои навыки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в отряде №6 Пожарно-спасательного центра Москвы есть собаки самых разных пород, среди которых лабрадор, австралийская и белая швейцарская овчарки, бордер-колли и эрдельтерьер. "Кинологи покажут, как их помощники выполняют команды и преодолевают препятствия, расскажут о дежурствах. Гости смогут задать вопросы специалистам, принять участие в викторине", - пояснили в материале.

https://ria.ru/20230420/sobaki-spasateli-1866499089.html

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городское хозяйство москвы, москва