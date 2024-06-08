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Показательные выступления собак-спасателей пройдут на юге Москвы 9 июня - РИА Новости, 08.06.2024
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16:18 08.06.2024
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Показательные выступления собак-спасателей пройдут на юге Москвы 9 июня
Показательные выступления собак-спасателей пройдут на юге Москвы 9 июня - РИА Новости, 08.06.2024
Показательные выступления собак-спасателей пройдут на юге Москвы 9 июня
Показательные выступления собак-спасателей пройдут 9 июня в московском районе Нагатинский Затон, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:18
2024-06-08T16:18
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Показательные выступления собак-спасателей пройдут 9 июня в московском районе Нагатинский Затон, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Показательные выступления собак-спасателей пройдут в Нагатинском Затоне ЮАО. Завтра, 9 июня, на площадке проекта "Питомцы в Москве" четвероногие спасатели из кинологической группы аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы продемонстрируют свои навыки", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в отряде №6 Пожарно-спасательного центра Москвы есть собаки самых разных пород, среди которых лабрадор, австралийская и белая швейцарская овчарки, бордер-колли и эрдельтерьер. "Кинологи покажут, как их помощники выполняют команды и преодолевают препятствия, расскажут о дежурствах. Гости смогут задать вопросы специалистам, принять участие в викторине", - пояснили в материале.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

Показательные выступления собак-спасателей пройдут на юге Москвы 9 июня

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки
Сотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудник МЧС со служебной собакой во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Показательные выступления собак-спасателей пройдут 9 июня в московском районе Нагатинский Затон, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Показательные выступления собак-спасателей пройдут в Нагатинском Затоне ЮАО. Завтра, 9 июня, на площадке проекта "Питомцы в Москве" четвероногие спасатели из кинологической группы аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра Москвы продемонстрируют свои навыки", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в отряде №6 Пожарно-спасательного центра Москвы есть собаки самых разных пород, среди которых лабрадор, австралийская и белая швейцарская овчарки, бордер-колли и эрдельтерьер.
"Кинологи покажут, как их помощники выполняют команды и преодолевают препятствия, расскажут о дежурствах. Гости смогут задать вопросы специалистам, принять участие в викторине", - пояснили в материале.
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