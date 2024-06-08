Рейтинг@Mail.ru
"Рухнет": Риттер высказался о возможном ударе России по Великобритании - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 08.06.2024 (обновлено: 18:09 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/velikobritaniya-1951657733.html
"Рухнет": Риттер высказался о возможном ударе России по Великобритании
"Рухнет": Риттер высказался о возможном ударе России по Великобритании - РИА Новости, 08.06.2024
"Рухнет": Риттер высказался о возможном ударе России по Великобритании
У России нет необходимости тратить ядерное оружие на Великобританию, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:13
2024-06-08T18:09
в мире
сша
великобритания
россия
владимир путин
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922377588_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc7976516b9f5bbae866a46aa2228dac.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. У России нет необходимости тратить ядерное оружие на Великобританию, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X."Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна", — написал он.По словам эксперта, Москве "нужно лишь подождать", пока эта страна рухнет из-за некомпетентности собственного руководства.В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
https://ria.ru/20240608/udar-1951639336.html
https://ria.ru/20240608/ssha-1951649197.html
сша
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922377588_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f95965557e0d47568f81e4bb45b0fa80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, россия, владимир путин, скотт риттер
В мире, США, Великобритания, Россия, Владимир Путин, Скотт Риттер
"Рухнет": Риттер высказался о возможном ударе России по Великобритании

Риттер: Россия не будет тратить ядерное оружие на Великобританию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Американский военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. У России нет необходимости тратить ядерное оружие на Великобританию, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
"Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна", — написал он.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
Вчера, 14:33
По словам эксперта, Москве "нужно лишь подождать", пока эта страна рухнет из-за некомпетентности собственного руководства.
В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
В США рассказали о тайном желании Байдена в отношении России
Вчера, 15:28
 
В миреСШАВеликобританияРоссияВладимир ПутинСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала