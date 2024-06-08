https://ria.ru/20240608/velikobritaniya-1951657733.html

"Рухнет": Риттер высказался о возможном ударе России по Великобритании

"Рухнет": Риттер высказался о возможном ударе России по Великобритании - РИА Новости, 08.06.2024

"Рухнет": Риттер высказался о возможном ударе России по Великобритании

У России нет необходимости тратить ядерное оружие на Великобританию, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:13

2024-06-08T16:13

2024-06-08T18:09

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. У России нет необходимости тратить ядерное оружие на Великобританию, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X."Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна", — написал он.По словам эксперта, Москве "нужно лишь подождать", пока эта страна рухнет из-за некомпетентности собственного руководства.В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.

https://ria.ru/20240608/udar-1951639336.html

https://ria.ru/20240608/ssha-1951649197.html

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в мире, сша, великобритания, россия, владимир путин, скотт риттер