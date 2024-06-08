Многодетного мужчину на Украине мобилизовали на глазах у семьи, пишут СМИ
"Страна": многодетного мужчину на Украине мобилизовали на вокзале перед детьми
© iStock.com / Hanna BohdanУкраина
© iStock.com / Hanna Bohdan
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Многодетного мужчину на Украине мобилизовали прямо на вокзале закарпатского села Соловино, куда он приехал к семье на отдых, сообщило украинское издание "Страна".
Согласно украинскому законодательству, многодетные отцы имеют право на отсрочку от мобилизации.
"В Закарпатье прямо с вокзала мобилизовали мужчину, который приехал из Киева на отдых с большой семьей - женой, тещей и тремя маленькими детьми, дочками и племянницей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Как сообщили журналисты, мужчину задержали в селе Солотвино, расположенном близ границы с Румынией. По родственников словам задержанного, он семьей направлялся туда на отдых вместе к семье.
Сотрудники военкомата обвинили мужчину в незаконном нахождении в приграничной зоне и задержали его буквально на выходе из вагона поезда, сообщила "Страна". Позднее мужчину доставили в военкомат, где он за 30 минут прошел медкомиссию, стал свидетелем избиения другого мобилизованного сотрудниками военкомата и под страхом побоев был вынужден подписать заключение комиссии.
Как сообщили родственники мужчины журналистам, на данный момент мобилизованный уже отправлен на обучение в Одессу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.