https://ria.ru/20240608/ucheniya-1951674721.html

В Казани прошли учения по отработке противоэпидемиологических мероприятий

В Казани прошли учения по отработке противоэпидемиологических мероприятий - РИА Новости, 08.06.2024

В Казани прошли учения по отработке противоэпидемиологических мероприятий

Межведомственные учения по отработке противоэпидемиологических мероприятий прошли в Казани в преддверии Спортивных игр стран БРИКС, сообщает управление... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:36

2024-06-08T17:36

2024-06-08T17:36

казань

россия

дмитрий чернышенко

брикс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Межведомственные учения по отработке противоэпидемиологических мероприятий прошли в Казани в преддверии Спортивных игр стран БРИКС, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану. "В международном аэропорту Казани организовано и проведено межведомственное тактико-специальное учение по отработке комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением у пассажира, прибывшего международным рейсом, заболевания с подозрением на лихорадку неясного генеза, не исключающего лихорадку Эбола", - говорится в сообщении. По легенде в аэропорт "Казань" прибыл самолет из иностранного государства (220 пассажиров, 10 членов экипажа), на борту которого находится больной с признаками инфекционного заболевания, похожего на лихорадку неясной этиологии. Воздушное судно после посадки было размещено на оцепленной санитарной стоянке и первыми на борт самолета в противочумных костюмах поднялись сотрудники санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора и здравпункта аэропорта "Казань". Они провели бесконтактную термометрию и опрос всех пассажиров и членов экипажа, собрали анкеты. После осмотра и опроса больного с учетом эпидемиологического анамнеза, включающего пребывание в стране, эндемичной по Лихорадке Эбола, был поставлен первичный диагноз "Лихорадка неясного генеза, лихорадка Эбола?". Бригада скорой помощи прибыла непосредственно к самолету, больной был госпитализирован в инфекционную больницу на специальных изолирующих носилках. Контактных с больным пассажиров в количестве 150 человек доставили в специальные изоляторы на базе городских клиник. Самолет и багаж были обработаны прибывшей инфекционной бригадой. В ходе учений, как отмечается, отработаны порядок оперативного информирования государственных контрольных органов, служб аэропорта, медицинских служб, эвакуация больных и контактных, противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия в очаге особо опасной инфекции. К учениям были привлечены специалисты республиканского центра гигиены и эпидемиологии, министерства здравоохранения Татарстана, медицинских организаций, дезинфекционной станции Казани, представители государственных контрольных органов воздушного пункта пропуска "Казань", представители различных служб международного аэропорта "Казань", сотрудники МВД по Татарстану. Игры БРИКС пройдут с 12 по 24 июня. Для их проведения в Казани будут задействованы 15 спортивных объектов. В соревнованиях примут участие около 5 тысяч спортсменов, которые разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран.

https://ria.ru/20240427/kazan-1942681587.html

https://ria.ru/20240516/--1946526009.html

https://ria.ru/20240605/konkurs-1950536588.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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казань, россия, дмитрий чернышенко, брикс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан)