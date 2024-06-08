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Анкара оценила "дорожную карту" по проекту газового хаба - РИА Новости, 08.06.2024
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12:27 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/turtsiya-1951620821.html
Анкара оценила "дорожную карту" по проекту газового хаба
Анкара оценила "дорожную карту" по проекту газового хаба - РИА Новости, 08.06.2024
Анкара оценила "дорожную карту" по проекту газового хаба
Анкара и Москва оценили "дорожную карту" по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции, определили дальнейшие шаги по этой цели, заявил министр... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:27
2024-06-08T12:27
экономика
турция
россия
анкара (провинция)
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
александр новак
газпром
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Анкара и Москва оценили "дорожную карту" по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции, определили дальнейшие шаги по этой цели, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар агентству Anadolu. "Президент (Турции) Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин поставили цель создать в Турции центр торговли природным газом. Мы оценили "дорожную карту" с точки зрения того, что мы сделали, и что мы будем делать впредь в отношении этой цели", - приводит слова Байрактара турецкое государственное агентство. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в этом году.
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экономика, турция, россия, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, александр новак, газпром
Экономика, Турция, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Новак, Газпром
Анкара оценила "дорожную карту" по проекту газового хаба

Министр энергетики Байрактар: Турция оценила "дорожную карту" по газовому хабу

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции . Архивное фото
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АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Анкара и Москва оценили "дорожную карту" по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции, определили дальнейшие шаги по этой цели, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар агентству Anadolu.
"Президент (Турции) Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин поставили цель создать в Турции центр торговли природным газом. Мы оценили "дорожную карту" с точки зрения того, что мы сделали, и что мы будем делать впредь в отношении этой цели", - приводит слова Байрактара турецкое государственное агентство.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в этом году.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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ЭкономикаТурцияРоссияАнкара (провинция)Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАлександр НовакГазпром
 
 
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