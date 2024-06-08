Анкара оценила "дорожную карту" по проекту газового хаба
Министр энергетики Байрактар: Турция оценила "дорожную карту" по газовому хабу
Запорный кран на компрессорной станции . Архивное фото
АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Анкара и Москва оценили "дорожную карту" по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции, определили дальнейшие шаги по этой цели, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар агентству Anadolu.
"Президент (Турции) Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин поставили цель создать в Турции центр торговли природным газом. Мы оценили "дорожную карту" с точки зрения того, что мы сделали, и что мы будем делать впредь в отношении этой цели", - приводит слова Байрактара турецкое государственное агентство.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в этом году.
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