https://ria.ru/20240608/turtsiya-1951620821.html

Анкара оценила "дорожную карту" по проекту газового хаба

Анкара оценила "дорожную карту" по проекту газового хаба - РИА Новости, 08.06.2024

Анкара оценила "дорожную карту" по проекту газового хаба

Анкара и Москва оценили "дорожную карту" по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции, определили дальнейшие шаги по этой цели, заявил министр... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:27

2024-06-08T12:27

2024-06-08T12:27

экономика

турция

россия

анкара (провинция)

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

александр новак

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c85e0c2c49d1d2a99d3c327009897ac.jpg

АНКАРА, 8 июн – РИА Новости. Анкара и Москва оценили "дорожную карту" по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции, определили дальнейшие шаги по этой цели, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар агентству Anadolu. "Президент (Турции) Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин поставили цель создать в Турции центр торговли природным газом. Мы оценили "дорожную карту" с точки зрения того, что мы сделали, и что мы будем делать впредь в отношении этой цели", - приводит слова Байрактара турецкое государственное агентство. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба, и она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в этом году.

https://ria.ru/20240604/turtsiya-1950313840.html

турция

россия

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, анкара (провинция), владимир путин, реджеп тайип эрдоган, александр новак, газпром