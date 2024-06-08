ЦЕРН отказалась комментировать обвинения со стороны Украины
ЦЕРН не стала отвечать на обвинения со стороны Киева в создании "лазейки" для РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТабличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 июн — РИА Новости. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) не комментирует критику в адрес организации в создании лазейки для России в доступе к технологиям, высказанную украинской делегацией через газету Times, заявил РИА Новости представитель ЦЕРН.
Ранее издание со ссылкой на украинскую делегацию в ЦЕРН сообщило, что организация якобы "предоставляет лазейку" для российских специалистов к новейшим научным технологиям Европы.
"У нас нет комментариев по этому поводу", — ответил представитель организации.
Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье 19 марта сообщил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо: военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики: было доказано существование бозона Хиггса — элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.