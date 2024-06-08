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ЦЕРН отказалась комментировать обвинения со стороны Украины - РИА Новости, 08.06.2024
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04:34 08.06.2024 (обновлено: 14:39 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/tsern--1951575343.html
ЦЕРН отказалась комментировать обвинения со стороны Украины
ЦЕРН отказалась комментировать обвинения со стороны Украины - РИА Новости, 08.06.2024
ЦЕРН отказалась комментировать обвинения со стороны Украины
Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) не комментирует критику в адрес организации в создании лазейки для России в доступе к технологиям,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T04:34
2024-06-08T14:39
в мире
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ЖЕНЕВА, 8 июн — РИА Новости. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) не комментирует критику в адрес организации в создании лазейки для России в доступе к технологиям, высказанную украинской делегацией через газету Times, заявил РИА Новости представитель ЦЕРН.Ранее издание со ссылкой на украинскую делегацию в ЦЕРН сообщило, что организация якобы "предоставляет лазейку" для российских специалистов к новейшим научным технологиям Европы."У нас нет комментариев по этому поводу", — ответил представитель организации. Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье 19 марта сообщил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо: военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики: было доказано существование бозона Хиггса — элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
https://ria.ru/20240319/tsern-1934136457.html
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в мире, россия, москва, швейцария, мария захарова
В мире, Россия, Москва, Швейцария, Мария Захарова
ЦЕРН отказалась комментировать обвинения со стороны Украины

ЦЕРН не стала отвечать на обвинения со стороны Киева в создании "лазейки" для РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТабличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 июн — РИА Новости. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) не комментирует критику в адрес организации в создании лазейки для России в доступе к технологиям, высказанную украинской делегацией через газету Times, заявил РИА Новости представитель ЦЕРН.
Ранее издание со ссылкой на украинскую делегацию в ЦЕРН сообщило, что организация якобы "предоставляет лазейку" для российских специалистов к новейшим научным технологиям Европы.
Глобус - символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами, связанными с Россией
19 марта, 03:08
"У нас нет комментариев по этому поводу", — ответил представитель организации.
Официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье 19 марта сообщил РИА Новости, что организация с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо: военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики: было доказано существование бозона Хиггса — элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В РАН рассказали, чем займутся российские ученые после ухода из ЦЕРН
29 марта, 09:14
 
В миреРоссияМоскваШвейцарияМария Захарова
 
 
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