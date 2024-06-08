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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.06.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:09
2024-06-08T14:09
2024-06-08T14:10
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Харьковской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит с пятницы и длится более 17 часов. В 13.22 мск. тревогу объявили в Николаевской области. В остальных указанных регионах тревогу объявили в 13.48. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Харьковская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу