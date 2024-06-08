https://ria.ru/20240608/tekhnologii-1951630275.html

Иван Гуз: Развиваем технологии, чтобы упростить коммуникацию между людьми

Иван Гуз: Развиваем технологии, чтобы упростить коммуникацию между людьми - РИА Новости, 08.06.2024

Иван Гуз: Развиваем технологии, чтобы упростить коммуникацию между людьми

Прогресс цифровых технологий и будущее цифровых платформ, поведение пользователей в сетях и развитие ИИ-сервисов – эти и другие аспекты цифровой экономики стали РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:26

2024-06-08T17:26

2024-06-08T17:26

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авито

технологии

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Прогресс цифровых технологий и будущее цифровых платформ, поведение пользователей в сетях и развитие ИИ-сервисов – эти и другие аспекты цифровой экономики стали темой дискуссии "Добро или зло? Цифровые платформы – драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?", которая прошла в рамках ПМЭФ.Как отмечалось на встрече, по оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) экономика рунета только за прошлый год выросла на 40%, и это один из наиболее активно растущих сегментов экономики. Порядка 103 миллионов россиян в возрасте от 14 лет приводят ежедневно в сети более четырех с половиной часов. На первом месте – видео, игры и различные сервисы, в том числе электронной коммерции. Специалисты отмечают: в России создана серьезная и развитая система цифровых сервисов, одна из самых продвинутых в мире. Это улучшает качество жизни, и человекоцентричность остается одной из главных особенностей цифровой экономики."Наша задача - чтобы доля российских платформ в общей структуре потребления росла. Отечественные платформы добросовестно выполняют требования, все социально ответственные.... Наша цель как государства — создавать дальше такие стимулы, чтобы платформы развивались", – отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.Он добавил, что с ростом всех показателей растут и риски безопасности, и компании должны решать эти проблемы. Еще один важный пункт – стандарты и требования к платформам. Если пользователь привыкает к удобным сервисам, которые предлагают компании, то того же он ждет и от государственных сервисов. "Пожелание от меня, чтобы вы шли вперед, все время поднимали планку, а мы за вами будем стремиться переносить лучшие практики в сегмент оказания госуслуг", – подчеркнул Шадаев.По данным ВЦИОМ, которые привел глава центра Константин Абрамов, ежедневно 77% пользователей заходит в сеть. Более половины проводят в интернете больше четырех часов. Порядка четверти опрошенных не могут представить свою жизнь без интернета, но 66% уверены – от сети нужно периодически отдыхать. Чем моложе аудитория, тем чаще она пользуется различными сервисами и услугами. При этом 81% опрошенных сошлись во мнении, что повседневная жизнь стала более комфортной."На фоне цифровизации за последние несколько лет повседневная жизнь людей стала более комфортной. Время – самый главный ресурс для наших граждан. Возможность совершения покупок без выхода из дома – это, в первую очередь, оперативность и удобство. Именно через практику, что не нужно никуда ездить, не нужно никуда выходить, стоять в очередях, говорят в первую очередь наши граждане (экономия времени - 53% и возможность совершать покупки без выхода и дома - 45%). Для 38% граждан в цифровых услугах важны большой выбор услуг и возможность сравнения цен. Возможность получать услуги в любом месте при наличии доступа к интернету", – отметил Абрамов.Среди минусов цифровых услуг, по его словам, участники опросов называют возможные проблемы с безопасностью данных, невозможность оценить качество товара до покупки, трудности при сбое работы интернета и сложности возврата товаров и средств. Для старшего поколения – это ограничение личного общения и проблемы при освоении новых технологий.Впрочем, многие крупные компании уже давно работают над тем, чтобы сделать цифровые сервисы максимально удобными для пользователей и, что очень важно, безопасными."У нас ежедневно больше 25 миллионов пользователей. Наша модель сильно отличается от маркетплейсов, так как коммуникация между продавцом и покупателем происходит напрямую. Чем больше прямых контактов между пользователями, тем выше риски. Поэтому ежегодно мы инвестируем более четырех миллиардов рублей в создание безопасности и доверия", – сообщил управляющий партнер "Авито" Иван Гуз.Говоря о будущем цифровых платформ, Гуз отметил, что главная миссия, в том числе и "Авито" – улучшить жизнь вокруг. Например, важный аспект – вовлечение пользователей в благотворительные проекты, когда, совершая сделку, люди могут отчислять суммы в различные фонды. По словам Гуза, за прошлый год было собрано более 100 миллионов рублей через различные благотворительные механики платформы.В будущем, считает управляющий партнер "Авито", работа цифровых сервисов будет направлена на то, чтобы у людей было больше свободного времени."Есть тренд на развитие нейросетей и ИИ, это мощная современная технология, которая будет менять потребление контента. Будущее социальных платформ будет строиться на основе этого тренда, когда виртуальные ассистенты на стороне покупателя и продавца будут помогать проводить сделки. Платформа возьмет на себя рутинные операции. Но в конечном итоге все это делается, чтобы упростить коммуникацию между людьми", – резюмировал Гуз.

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951095395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авито, технологии