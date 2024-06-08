https://ria.ru/20240608/svo-1951651274.html

Хинштейн обратится в военную прокуратуру по поводу бойца СВО

Хинштейн обратится в военную прокуратуру по поводу бойца СВО - РИА Новости, 08.06.2024

Хинштейн обратится в военную прокуратуру по поводу бойца СВО

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн обратится в военную прокуратуру по поводу бойца СВО из Сызрани, в отношении которого возбудили уголовное... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:43

2024-06-08T15:43

2024-06-08T15:43

специальная военная операция на украине

происшествия

сызрань

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн обратится в военную прокуратуру по поводу бойца СВО из Сызрани, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье "дезертирство", хотя тот находился в отпуске, заявил депутат в своём Telegram-канале. "Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества - в уголовника", - написал Хинштейн. Как рассказал депутат, против мобилизованного жителя из Сызрани возбудили уголовное дело по статье "Дезертирство", несмотря на то, что мужчина официально находился в отпуске по рождению ребёнка и вернулся в зону боевых действий по первому приказу. Уже через неделю отца троих детей ждет суд, написал Хинштейн со ссылкой на журналистов.

https://ria.ru/20240415/sud-1940094582.html

https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942000188.html

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происшествия, сызрань, александр хинштейн, госдума рф