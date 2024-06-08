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Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 08.06.2024

Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским формированиям у Евгеновки, Семеновского и Уманского в ДНР, а также отразила пять контратак,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:09

2024-06-08T13:09

2024-06-08T13:22

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским формированиям у Евгеновки, Семеновского и Уманского в ДНР, а также отразила пять контратак, потери Киева составили до 340 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin", 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б" и три 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины