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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 08.06.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:08

2024-06-08T13:08

2024-06-08T13:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)