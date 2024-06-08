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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 08.06.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:08
2024-06-08T13:08
2024-06-08T13:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 135 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи