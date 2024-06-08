https://ria.ru/20240608/svo-1951625917.html

Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ

Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024

Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:06

2024-06-08T13:06

2024-06-08T13:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948056198_0:229:3232:2047_1920x0_80_0_0_78ae3c346bc6b77f1cc4528bb4ae8b46.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп противника.ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область