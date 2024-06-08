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Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ
Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:06
2024-06-08T13:06
2024-06-08T13:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортёра, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным ведомства, отражены три контратаки штурмовых групп противника.ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Подразделения группировки "Запад" отразили три контратаки ВСУ
МО: подразделения группировки войск "Запад" отразили три контратаки ВСУ за сутки