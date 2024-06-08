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Над Белгородской областью сбили третий за день дрон ВСУ
Над Белгородской областью сбили третий за день дрон ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
Над Белгородской областью сбили третий за день дрон ВСУ
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:11
2024-06-08T12:11
2024-06-08T12:11
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Это уже третий за день украинский БПЛА, сбитый над регионом. "8 июня около 11.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщило МО РФ.
https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951593740.html
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россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
Над Белгородской областью сбили третий за день дрон ВСУ
Минобороны: ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Белгородской областью