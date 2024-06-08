https://ria.ru/20240608/svo-1951617154.html

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 08.06.2024

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:59

2024-06-08T11:59

2024-06-08T11:59

белгородская область

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "8 июня около 11.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951593740.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия