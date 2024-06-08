https://ria.ru/20240608/svo-1951585423.html

Украинские войска выпустили 39 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 39 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.06.2024

Украинские войска выпустили 39 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска с начала суток выпустили 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:20

2024-06-08T08:20

2024-06-08T08:20

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 06.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметра... 07.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, за час с 07.05 ВСУ выпустили по Петровскому району еще 33 "натовских" снаряда, отмечает представительство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240608/dnr-1951580149.html

https://ria.ru/20240608/pomosch-1951568064.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато