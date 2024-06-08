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Суд в Москве дал до пяти лет сообщникам за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 08.06.2024
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12:56 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/sud-1951624326.html
Суд в Москве дал до пяти лет сообщникам за организацию незаконной миграции
Суд в Москве дал до пяти лет сообщникам за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 08.06.2024
Суд в Москве дал до пяти лет сообщникам за организацию незаконной миграции
Суд в Москве дал от двух до пяти лет лишения свободы четырем сообщникам за организацию незаконной миграции, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:56
2024-06-08T12:56
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Суд в Москве дал от двух до пяти лет лишения свободы четырем сообщникам за организацию незаконной миграции, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Четверо сообщников осуждены за организацию незаконной миграции. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Чертановской межрайонной прокуратуры, суд вынес приговор в отношении 45-летнего Ильхама Мамедова, 61-летних Адалята Раджабова и Гудрата Мустафаева, 33-летнего Гусейна Раджабли. Они осуждены по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что они организовали незаконное пребывание иностранных граждан в России через поддельные документы, с помощью которых они смогли встать на миграционный учет. Отмечается, что таким образом в период с мая по июнь 2019 года и с сентября по октябрь 2021 года сообщники организовали незаконное пребывание в России четырех иностранных граждан. "С учетом позиции прокурора Мамедов приговорен к 5 годам лишения свободы, Раджабов и Раджабли - каждый к 4 годам лишения свободы, Мустафаев - к 2 годам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240601/proisshestviya-1949885984.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд в Москве дал до пяти лет сообщникам за организацию незаконной миграции

В Москве вынесли приговор четырем сообщникам по организации незаконной миграции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Суд в Москве дал от двух до пяти лет лишения свободы четырем сообщникам за организацию незаконной миграции, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Четверо сообщников осуждены за организацию незаконной миграции. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Чертановской межрайонной прокуратуры, суд вынес приговор в отношении 45-летнего Ильхама Мамедова, 61-летних Адалята Раджабова и Гудрата Мустафаева, 33-летнего Гусейна Раджабли. Они осуждены по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
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Следствие установило, что они организовали незаконное пребывание иностранных граждан в России через поддельные документы, с помощью которых они смогли встать на миграционный учет. Отмечается, что таким образом в период с мая по июнь 2019 года и с сентября по октябрь 2021 года сообщники организовали незаконное пребывание в России четырех иностранных граждан.
"С учетом позиции прокурора Мамедов приговорен к 5 годам лишения свободы, Раджабов и Раджабли - каждый к 4 годам лишения свободы, Мустафаев - к 2 годам лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - добавляется в сообщении.
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