https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951658456.html

"Доходит до линии фронта". Стало известно, что случилось с ВСУ на передовой

"Доходит до линии фронта". Стало известно, что случилось с ВСУ на передовой - РИА Новости, 08.06.2024

"Доходит до линии фронта". Стало известно, что случилось с ВСУ на передовой

Западная военная помощь не позволяет украинским войскам превзойти российскую армию на передовой, пишет Business Insider. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:16

2024-06-08T16:16

2024-06-08T16:16

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

киев

москва

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587335_228:139:3153:1784_1920x0_80_0_0_6634302d5efeada23ed5ef0d854608d3.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Западная военная помощь не позволяет украинским войскам превзойти российскую армию на передовой, пишет Business Insider."Западная военная помощь для ВСУ доходит до линии фронта, но не в таких масштабах, чтобы Украина могла противостоять артиллерийскому превосходству России", — говорится в материале.Отмечается, что Киев получал военную помощь от своих союзников на протяжении всего конфликта, но Москва обладает большими ресурсами. В результате украинские подразделения часто оказывались в невыгодном положении, пояснил автор статьи."Западная помощь также часто поступает с перебоями, поскольку союзники Украины спорят о том, что и сколько давать, в результате чего солдаты на передовой в разные периоды испытывают нехватку", — резюмируется в публикации.В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240608/putin-1951653785.html

https://ria.ru/20240608/makron-1951643557.html

киев

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей белоусов, киев, москва, украина, вооруженные силы украины