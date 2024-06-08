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"Доходит до линии фронта". Стало известно, что случилось с ВСУ на передовой - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951658456.html
"Доходит до линии фронта". Стало известно, что случилось с ВСУ на передовой
"Доходит до линии фронта". Стало известно, что случилось с ВСУ на передовой - РИА Новости, 08.06.2024
"Доходит до линии фронта". Стало известно, что случилось с ВСУ на передовой
Западная военная помощь не позволяет украинским войскам превзойти российскую армию на передовой, пишет Business Insider. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:16
2024-06-08T16:16
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
киев
москва
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Западная военная помощь не позволяет украинским войскам превзойти российскую армию на передовой, пишет Business Insider."Западная военная помощь для ВСУ доходит до линии фронта, но не в таких масштабах, чтобы Украина могла противостоять артиллерийскому превосходству России", — говорится в материале.Отмечается, что Киев получал военную помощь от своих союзников на протяжении всего конфликта, но Москва обладает большими ресурсами. В результате украинские подразделения часто оказывались в невыгодном положении, пояснил автор статьи."Западная помощь также часто поступает с перебоями, поскольку союзники Украины спорят о том, что и сколько давать, в результате чего солдаты на передовой в разные периоды испытывают нехватку", — резюмируется в публикации.В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240608/putin-1951653785.html
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андрей белоусов, киев, москва, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Киев, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины
"Доходит до линии фронта". Стало известно, что случилось с ВСУ на передовой

BI: западные поставки не помогают ВСУ преодолеть превосходство ВС РФ на фронте

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Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Западная военная помощь не позволяет украинским войскам превзойти российскую армию на передовой, пишет Business Insider.
"Западная военная помощь для ВСУ доходит до линии фронта, но не в таких масштабах, чтобы Украина могла противостоять артиллерийскому превосходству России", — говорится в материале.
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Отмечается, что Киев получал военную помощь от своих союзников на протяжении всего конфликта, но Москва обладает большими ресурсами. В результате украинские подразделения часто оказывались в невыгодном положении, пояснил автор статьи.
"Западная помощь также часто поступает с перебоями, поскольку союзники Украины спорят о том, что и сколько давать, в результате чего солдаты на передовой в разные периоды испытывают нехватку", — резюмируется в публикации.
В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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