https://ria.ru/20240608/soglasheniya-1951637801.html

Кубань на ПМЭФ подписала 40 инвестиционных соглашений на 272 млрд руб

Кубань на ПМЭФ подписала 40 инвестиционных соглашений на 272 млрд руб - РИА Новости, 08.06.2024

Кубань на ПМЭФ подписала 40 инвестиционных соглашений на 272 млрд руб

Краснодарский край во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ) подписал 40 соглашений на 272 миллиарда рублей, основные инвестиции будут направлены в... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:22

2024-06-08T14:22

2024-06-08T14:22

краснодарский край

краснодарский край

северский район

анапа

вениамин кондратьев

андрей коробка

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КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Краснодарский край во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ) подписал 40 соглашений на 272 миллиарда рублей, основные инвестиции будут направлены в санаторно-курортный комплекс, а также промышленность и АПК, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Программа региона на Петербургском международном экономическом форуме насыщенная, интересная и продуктивная. 40 инвестиционных соглашений — это будущие объекты в курортной и сельскохозяйственной отраслях, модернизация топливно-энергетического комплекса края, жилищно-коммунального хозяйства, секторов промышленности. Проекты позволят создать больше девяти тысяч новых рабочих мест", - написал Кондратьев. Он добавил, что Краснодарский край привлек более 272 миллиардов рублей инвестиций в рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году. Импортозамещение в медицинской промышленности "Фармацевтическая и медицинская промышленность – новые для современной истории края отрасли – показывают устойчивый рост. По итогам прошлого года такие предприятия отгрузили продукцию на более 5,8 миллиарда рублей – в 1,3 раза больше, чем годом ранее", - отметил на площадке ПМЭФ-2024 вице-губернатор Александр Руппель, принявший участие в подписании трехсторонних соглашений по созданию производств в медицинской промышленности. По данным властей, в Северском районе Краснодарская края запустят импортозамещающее производство одноразовых катетеров и других специальных медизделий. Инвестор намерен вложить в реализацию проекта свыше 1 миллиарда рублей, наладив производство. Кроме того, в станице Смоленской Северского района появится первое на Кубани высокотехнологичное производство комплектующих для протезов. Предприятие планирует выпускать комплектующие для протезов нижних конечностей – коленные узлы. На реализацию проекта инвестор планирует направить свыше 1 миллиарда рублей, добавляют в пресс-службе. Уточняется, что на сегодняшний день в Краснодарском крае в фармацевтической и медицинской отраслях работают более 10 предприятий, на которых занято 1,3 тысячи человек. Развитие отечественной селекции на Кубани Краснодарский край является одним из ведущих регионов России по селекции и семеноводству. Баланс в региональном растениеводстве составляет 65% отечественной и 35% иностранной селекции. При этом сорта и гибриды пшеницы, ячменя, тритикале и риса, выведенные кубанскими селекционерами, уже занимают 100% посевных площадей в регионе. В рамках ПМЭФ-2024 заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка подписал соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в Гулькевичском районе Кубани. Согласно проекту, на заводе создадут замкнутую технологическую цепочку – от выращивания сельхозкультур до производства готовых семян. Мощность завода составит 25 тысяч тонн в сезон. Общий объем инвестиций по проекту – 2,5 миллиарда рублей. Предусмотрено создание 150 новых рабочих мест. Запуск селекционно-семеноводческого центра планируется на конец 2025 года. Как уточнил губернатор, всего по направлениям промышленность и АПК Кубань привлечет 18,4 миллиарда рублей инвестиций по итогам Петербургского международного экономического форума. Инвестиционная привлекательность курортов Краснодарского края Большая доля заключенных инвестиционных соглашений достигнуты в санаторно-курортной отрасли. Общая сумма вложений в санаторной-курортный комплекс составила 193 миллиарда рублей. На полях ПМЭФ-2024 губернатор Кубани подписал ряд соглашений о строительстве новых гостиниц и санаториев. Так, по словам Кондратьева, в Анапе собираются возвести гостиничный комплекс. Проект будет реализован совместно с компанией из Таиланда. Инвестиции в этот пятизвездочный отель со своим СПА-комплексом составят 3,3 миллиарда рублей. Инвестором выступит компания из Италии, что говорит о привлекательности региона для иностранного бизнеса, даже в таких непростых условиях. В Анапе также восстановят популярный в советские годы детский лагерь "Черноморец". На базе оздоровительного учреждения восстановят медицинский центр, столовую, кино-концертный зал, спортивные площадки. Предполагается, что уже в 2027 году "Черноморец" сможет принимать по 500 гостей за одну смену. Инвестиции в проект, по данным краевой администрации, составят 700 миллионов рублей. Всего сегодня в крае на разных стадиях реализации - 510 инвестпроектов на сумму 2,9 триллиона рублей. По словам губернатора, хорошая динамика инвестиций сохраняется благодаря мерам господдержки и адресному сопровождению инвестпроектов. На Кубани действуют 183 меры поддержки бизнеса, а их объём в прошлом году составил 45,6 миллиарда рублей.

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https://ria.ru/20240608/selkhozmashiny-1951623268.html

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краснодарский край

северский район

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краснодарский край, северский район, анапа, вениамин кондратьев, андрей коробка