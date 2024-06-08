https://ria.ru/20240608/soglashenie-1951649694.html

Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашения на 47 миллиардов рублей

Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашения на 47 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.06.2024

Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашения на 47 миллиардов рублей

Мурманская область в рамках Петербургского экономического форума подписала три соглашения на 47 миллиардов рублей, которые в общей сложности предполагают... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:30

2024-06-08T15:30

2024-06-08T15:31

пмэф-2024

выставка-форум "россия"

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андрей чибис

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Мурманская область в рамках Петербургского экономического форума подписала три соглашения на 47 миллиардов рублей, которые в общей сложности предполагают строительство более 450 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "В рамках ПМЭФ мы подписали три соглашения на 450 тысяч квадратных метров — это 47 миллиардов рублей частных инвестиций", - сказал Чибис. Он отметил, что важным инструментом в оживлении рынка строительства жилья в регионе стала арктическая ипотека, условия которой были расширены, в том числе по предложению жителей Мурманской области. В частности, отменено требование о том, что заемщику необходимо прожить в регионе не менее пяти лет, чтобы получить ипотеку. "Арктическая ипотека повышает доступность приобретения жилья и дает стимул для застройщика. Мы застройщикам даем землю бесплатно, обеспечиваем инфраструктуру, чтобы цена продажи была доступной", - пояснил губернатор. Он напомнил о том, что ранее на выставке "Россия" регион подписал соглашение с компанией "Самолет", которая в этом году начнет строительство первого со времен СССР микрорайона. "Также впервые с 1989 года у нас впервые приехало больше людей, чем уехало. За то, что мы делаем при поддержке президента и правительства, люди голосуют ногами. Поэтому ипотека — правильное решение", - резюмировал Чибис. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/chibis-1951187116.html

https://ria.ru/20240608/forum-1951640187.html

https://ria.ru/20240608/pmef-1951629835.html

мурманская область

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выставка-форум "россия", мурманская область, ссср, андрей чибис, экономика