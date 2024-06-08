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Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашения на 47 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:30 08.06.2024 (обновлено: 15:31 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/soglashenie-1951649694.html
Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашения на 47 миллиардов рублей
Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашения на 47 миллиардов рублей - РИА Новости, 08.06.2024
Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашения на 47 миллиардов рублей
Мурманская область в рамках Петербургского экономического форума подписала три соглашения на 47 миллиардов рублей, которые в общей сложности предполагают... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:30
2024-06-08T15:31
пмэф-2024
выставка-форум "россия"
мурманская область
ссср
андрей чибис
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Мурманская область в рамках Петербургского экономического форума подписала три соглашения на 47 миллиардов рублей, которые в общей сложности предполагают строительство более 450 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "В рамках ПМЭФ мы подписали три соглашения на 450 тысяч квадратных метров — это 47 миллиардов рублей частных инвестиций", - сказал Чибис. Он отметил, что важным инструментом в оживлении рынка строительства жилья в регионе стала арктическая ипотека, условия которой были расширены, в том числе по предложению жителей Мурманской области. В частности, отменено требование о том, что заемщику необходимо прожить в регионе не менее пяти лет, чтобы получить ипотеку. "Арктическая ипотека повышает доступность приобретения жилья и дает стимул для застройщика. Мы застройщикам даем землю бесплатно, обеспечиваем инфраструктуру, чтобы цена продажи была доступной", - пояснил губернатор. Он напомнил о том, что ранее на выставке "Россия" регион подписал соглашение с компанией "Самолет", которая в этом году начнет строительство первого со времен СССР микрорайона. "Также впервые с 1989 года у нас впервые приехало больше людей, чем уехало. За то, что мы делаем при поддержке президента и правительства, люди голосуют ногами. Поэтому ипотека — правильное решение", - резюмировал Чибис. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/chibis-1951187116.html
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выставка-форум "россия", мурманская область, ссср, андрей чибис, экономика
ПМЭФ-2024, Выставка-форум "Россия", Мурманская область, СССР, Андрей Чибис, Экономика
Мурманская область подписала на ПМЭФ соглашения на 47 миллиардов рублей

Мурманская область подписала на ПМЭФ три соглашения на 47 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Мурманская область в рамках Петербургского экономического форума подписала три соглашения на 47 миллиардов рублей, которые в общей сложности предполагают строительство более 450 тысяч квадратных метров жилья, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"В рамках ПМЭФ мы подписали три соглашения на 450 тысяч квадратных метров — это 47 миллиардов рублей частных инвестиций", - сказал Чибис.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
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Он отметил, что важным инструментом в оживлении рынка строительства жилья в регионе стала арктическая ипотека, условия которой были расширены, в том числе по предложению жителей Мурманской области. В частности, отменено требование о том, что заемщику необходимо прожить в регионе не менее пяти лет, чтобы получить ипотеку.
"Арктическая ипотека повышает доступность приобретения жилья и дает стимул для застройщика. Мы застройщикам даем землю бесплатно, обеспечиваем инфраструктуру, чтобы цена продажи была доступной", - пояснил губернатор.
Он напомнил о том, что ранее на выставке "Россия" регион подписал соглашение с компанией "Самолет", которая в этом году начнет строительство первого со времен СССР микрорайона.
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"Также впервые с 1989 года у нас впервые приехало больше людей, чем уехало. За то, что мы делаем при поддержке президента и правительства, люди голосуют ногами. Поэтому ипотека — правильное решение", - резюмировал Чибис.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024Выставка-форум "Россия"Мурманская областьСССРАндрей ЧибисЭкономика
 
 
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