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На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
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05:16 08.06.2024 (обновлено: 05:40 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/sklad-1951576596.html
На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил склад боеприпасов на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T05:16
2024-06-08T05:40
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ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил склад боеприпасов на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Личный состав батареи Д-30 группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение по заранее выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил их склад боеприпасов, который был оборудован в заброшенном доме на правом берегу", - сообщили в ведомстве. Артиллеристы вели огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигала восьми выстрелов в минуту. После поражения цели расчет за несколько секунд замаскировал орудие и переместился в укрытие. Расчеты буксируемых орудий Д-30 группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Расчет Д-30 уничтожил на правом берегу Днепра склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа гаубицы Д-30
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа гаубицы Д-30. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил склад боеприпасов на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Личный состав батареи Д-30 группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение по заранее выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил их склад боеприпасов, который был оборудован в заброшенном доме на правом берегу", - сообщили в ведомстве.
Артиллеристы вели огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигала восьми выстрелов в минуту. После поражения цели расчет за несколько секунд замаскировал орудие и переместился в укрытие.
Расчеты буксируемых орудий Д-30 группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.
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