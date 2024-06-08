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На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024

На правом берегу Днепра уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил склад боеприпасов на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T05:16

2024-06-08T05:16

2024-06-08T05:40

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ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил склад боеприпасов на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Личный состав батареи Д-30 группировки войск "Днепр" нанес огневое поражение по заранее выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил их склад боеприпасов, который был оборудован в заброшенном доме на правом берегу", - сообщили в ведомстве. Артиллеристы вели огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигала восьми выстрелов в минуту. После поражения цели расчет за несколько секунд замаскировал орудие и переместился в укрытие. Расчеты буксируемых орудий Д-30 группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.

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