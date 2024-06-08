https://ria.ru/20240608/sistema-1951567303.html
Глава Мордовии назвал объем инвестиций в ОЭЗ "Система"
Глава Мордовии назвал объем инвестиций в ОЭЗ "Система" - РИА Новости, 08.06.2024
Глава Мордовии назвал объем инвестиций в ОЭЗ "Система"
Объем инвестиций в особой экономической зоне "Система", которая начинает свою деятельность в Мордовии, превысит 34 миллиарда рублей, первые заводы заработают... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T01:17
2024-06-08T01:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в особой экономической зоне "Система", которая начинает свою деятельность в Мордовии, превысит 34 миллиарда рублей, первые заводы заработают уже через год, сообщил глава республики Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "В ОЭЗ "Система" АФК "Система" наш стратегический партнер. Особая зона создана недавно, для этого нужно было постановление правительства РФ. Сейчас у нас уже 11 так называемых живых резидентов, которые уже проектные документации проходят", - рассказал глава Мордовии. По его словам, на площадке особой экономической зоны приступили к созданию нового завода по производству медицинского стекла, запланированы к реализации проекты по новому светотехническому производству, производству оборудования в сфере водородных технологий и водородной энергетики, производству контейнер-заводов для малотоннажной химии и ряд других. "В заявке мы указали 34 миллиарда рублей (объем инвестиций – ред.), я думаю будет значительно больше. Работа уже стартовала. Строительные работы этим летом начинаются. Сдача первого завода планируется в 2025 году", - отметил Здунов. По данным пресс-службы главы региона, первая в республике ОЭЗ "Система" создана в рамках программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022-2026 годы, утвержденной правительством РФ по поручению президента России. По предварительной оценке, здесь будет создано свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест. В качестве основного партнера выступает один из крупнейших российских инвесторов – АФК Система". ОЭЗ состоит из трех площадок и располагается на территории двух муниципальных образований – города Саранска и села Лямбирь. Общая площадь – порядка 205 гектаров. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231114/mordoviya-1909444014.html
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экономика, россия, саранск, артем здунов, афк "система"
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Саранск, Артем Здунов, АФК "Система"
Глава Мордовии назвал объем инвестиций в ОЭЗ "Система"
Глава Мордовии Здунов: инвестиции в ОЭЗ "Система" превысят 34 миллиарда рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в особой экономической зоне "Система", которая начинает свою деятельность в Мордовии, превысит 34 миллиарда рублей, первые заводы заработают уже через год, сообщил глава республики Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"В ОЭЗ "Система" АФК "Система" наш стратегический партнер. Особая зона создана недавно, для этого нужно было постановление правительства РФ
. Сейчас у нас уже 11 так называемых живых резидентов, которые уже проектные документации проходят", - рассказал глава Мордовии.
По его словам, на площадке особой экономической зоны приступили к созданию нового завода по производству медицинского стекла, запланированы к реализации проекты по новому светотехническому производству, производству оборудования в сфере водородных технологий и водородной энергетики, производству контейнер-заводов для малотоннажной химии и ряд других.
"В заявке мы указали 34 миллиарда рублей (объем инвестиций – ред.), я думаю будет значительно больше. Работа уже стартовала. Строительные работы этим летом начинаются. Сдача первого завода планируется в 2025 году", - отметил Здунов.
По данным пресс-службы главы региона, первая в республике ОЭЗ "Система" создана в рамках программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022-2026 годы, утвержденной правительством РФ по поручению президента России. По предварительной оценке, здесь будет создано свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест. В качестве основного партнера выступает один из крупнейших российских инвесторов – АФК Система
". ОЭЗ состоит из трех площадок и располагается на территории двух муниципальных образований – города Саранска
и села Лямбирь. Общая площадь – порядка 205 гектаров.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.