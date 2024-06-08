https://ria.ru/20240608/shpionazh-1950379255.html

В бегах больше 20 лет. Как советский разведчик перехитрил спецслужбы США

В бегах больше 20 лет. Как советский разведчик перехитрил спецслужбы США - РИА Новости, 08.06.2024

В бегах больше 20 лет. Как советский разведчик перехитрил спецслужбы США

Его имя вошло в историю и отечественной, и американской разведки. Впрочем, за океаном о нем вспоминают неохотно. Ведь Джордж Трофимофф, долгие годы работавший... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:00

2024-06-08T08:00

2024-06-08T08:09

сша

германия

россия

фбр

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Его имя вошло в историю и отечественной, и американской разведки. Впрочем, за океаном о нем вспоминают неохотно. Ведь Джордж Трофимофф, долгие годы работавший на СССР, оказался самым высокопоставленным офицером армии США, осужденным за шпионаж.Из Берлина в Нью-ЙоркЖарким июньским днем 2000-го в аэропорт американского города Тампа прибыл неприметный с виду 73-летний мужчина. Номер он снял в ближайшем отеле Hilton. Очень недешевом — совсем не для пенсионера, погрязшего в кредитах и несколько раз заложившего собственный дом. Но приезжий рассчитывал вот-вот получить 20 тысяч долларов наличными и не знал, что это его последний день на свободе. Через несколько часов Джорджа Трофимоффа, полковника армии США, арестовали агенты ФБР за многолетний шпионаж в пользу Москвы.С Россией он был связан с рождения. Георгий Владимирович Трофимов появился на свет в 1927-м в Берлине в семье белых эмигрантов. Мать скончалась через год, отец вскоре разорился и оставил сына на воспитание друзьям. У них тоже был ребенок — Игорь, с которым у Георгия общим оказалось не только детство, но и последующая шпионская работа.В 1944-м Трофимова мобилизовали в вермахт, но он дезертировал и пробрался на территорию, уже занятую американцами. Работал военным переводчиком, путешествовал по Европе. В 1947-м, благодаря связям в белой эмиграции, переехал в Нью-Йорк. Там обрел новое имя, Джордж Трофимофф.Служил в армии США. В отставку вышел уже в 1956-м. Как гражданский сотрудник, устроился в разведывательное управление Пентагона. Имел доступ к совершенно секретной информации.В 1969-м ценного специалиста направили в Нюрнберг, где западные разведки в специальном центре допрашивали перебежчиков из стран восточного блока. Высшую форму допуска к документам за ним сохранили.Кодовое имя МаркизВ Европе Трофимофф отыскал первым делом друга детства Игоря. Тот принял монашеский постриг под именем Ириней, стал епископом. И уже был завербован КГБ.Возможно, помимо фамилии, Трофимоффу от отца передалось и неумение обращаться с деньгами. Во всяком случае, в беседах с другом, которого он навещал в Австрии, американец жаловался на нехватку средств, хотя его положение и предполагало высокую зарплату. Ириней воспользовался этим: будто невзначай выведывал сведения, а затем походя спонсировал "информатора", давая деньги в долг и не требуя возврата.Постепенно от обычных разговоров Трофимофф, которому в КГБ присвоили кодовое имя Маркиз, перешел к настоящей шпионской деятельности: выносил домой документы, снимал их на специальную камеру и передавал микропленку. Но в 1987-м по просьбе Иринея прекратил сотрудничество. Никто его так и не заподозрил.В 1992-м из России в Великобританию бежал бывший сотрудник КГБ Василий Митрохин. Он-то и сообщил западным спецслужбам о том, что в немецком центре долгое время действовал шпион Маркиз, чьим связным был священнослужитель. Москва получила от них порядка 50 тысяч страниц секретных документов.Расследованием занялась криминальная полиция ФРГ. Сведений Митрохина хватило, чтобы вычислить "крота". В 1994-м Трофимоффа и Иринея задержали. Но обвинений предъявить не смогли. Во-первых, не удалось доказать, что они действительно были агентами КГБ. Во-вторых, срок давности по преступлениям, связанным со шпионажем, в Германии составлял тогда всего пять лет. Учитывая, что совместную деятельность друзья детства свернули еще в 1987-м, шансов осудить их на немецкой земле не было.После освобождения из предварительного заключения американец с супругой улетели в Австралию, где на официальные накопления приобрели дом в квартале, предназначенном для отставных военных из США. Как вспоминали позже соседи, жили на широкую ногу. В итоге — бесконечные кредиты и долги, которые довели полковника до работы фасовщиком в супермаркете."В душе русский"Деньги были не единственной проблемой. Хотя в Германии суд спустили на тормозах, Трофимоффым живо заинтересовались в США.ФБР подключило к делу агента русского происхождения Дмитрия Дружинского, специализировавшегося на раскрытии "кротов". Он связался с полковником, представившись Игорем Галкиным, сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России. Предложил якобы недоплаченные деньги за оказанную ранее помощь.В 1999-м они встретились в Австралии. "Галкин" записал беседу, в которой Трофимофф рассказал о работе на КГБ и признался, что "в душе русский, а не американец". "Просто помогал родине", — объяснил он свое прошлое.Менее чем через полгода Дружинский вновь вышел на связь, заверив, что в СВР Трофимоффа не забыли и деньги скоро выплатят. Договорились о встрече в Тампе, куда бывший "крот" и прибыл 14 июня 2000-го.Процесс стартовал через год. Главным свидетелем обвинения выступил беглый генерал КГБ Олег Калугин, подтвердивший, что подсудимый и Маркиз — одно лицо. Естественно, огласили результаты немецкого расследования 1990-х и данные Митрохина.Трофимофф отрицал вину и даже отказался от сделки: десятилетний срок в обмен на чистосердечное признание. Присяжные и судья сочли доводы защиты слабыми. Например, указали на то, что, если бы обвиняемый действительно был чист, он мог бы сразу сообщить о подозрительных контактах с неким Галкиным.Поскольку деятельность "крота" нанесла огромный ущерб нацбезопасности, его приговорили к пожизненному заключению. Скончался Трофимофф за решеткой в 2014-м. Девятью годами ранее полковник Энди Байерс, живший в свое время рядом в "военном квартале" в Австралии, выпустил книгу "Несовершенный шпион" — о жизненном пути соседа. В США она получила хорошие отзывы, ее хорошо раскупали.На уровне властей же историю Трофимоффа старались не подогревать, предложений о его обмене из-за океана не поступало. Слишком большая репутационная потеря: полковник армии США — агент КГБ.

https://ria.ru/20240525/shpionazh-1947239209.html

https://ria.ru/20230202/shpionazh-1849040153.html

https://ria.ru/20240221/shpion-1928502979.html

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сша, германия, россия, фбр, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), министерство обороны сша