Рейтинг@Mail.ru
Федорищев оценил результаты работы команды Самарской области на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:30 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/samara-1951629184.html
Федорищев оценил результаты работы команды Самарской области на ПМЭФ-2024
Федорищев оценил результаты работы команды Самарской области на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 08.06.2024
Федорищев оценил результаты работы команды Самарской области на ПМЭФ-2024
Делегация Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме обсудила с потенциальными инвесторами около 20 новых проектов в различных сферах РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:30
2024-06-08T13:30
пмэф-2024
самарская область
вячеслав федорищев
тольятти
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950604853_0:80:3126:1838_1920x0_80_0_0_d4408d57ce3375d9eeffcf75aa45dcca.jpg
САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Делегация Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме обсудила с потенциальными инвесторами около 20 новых проектов в различных сферах экономики, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев. "Мы с командой провели очень много инициативных встреч с инвесторами, с теми, которые не работают сейчас в Самарской области, обсудили порядка 20 новых проектов в разных сферах – это и сельское хозяйство, и химия, машиностроение", - привели слова Федорищева в пресс-службе облправительства. Также в ходе работы на форуме были обозначены возможности масштабирования в сфере развития беспилотных авиационных систем, где у Самарской области уже есть хорошие результаты, обсуждалось создание в регионе новых передовых инженерных школ. "Конечно, результат — это построенный завод. Результат — это созданная передовая инженерная школа. Но в этом большом процессе мы первые шаги прошли, и достаточно хорошо. Получаем от партнеров уверенность в том, что они хотят реализовывать проект", - сказал Федорищев. Врио губернатора отметил общее впечатление от работы на форуме – желание федеральных коллег помогать в развитии региона. Так, в ходе встречи по проекту портового хаба в Самарской области, была сформирована и уже начала работать совместная рабочая группа, в том числе с участием ГТЛК, которая имеет уникальные компетенции по строительству портов и управлению ими. "Было много подходов к этому проекту. Это не один проект на самом деле. Есть проект реконструкции тех портов, которые сейчас существуют и работают. Есть проект строительства новых портов в особой зоне Тольятти. Еще одна локация там, где у нас промышленное развитие идет опережающими темпами. У нас промышленность очень сильная, она идет вперед. Нужна хорошая логистика. Поэтому проектом мы будем заниматься всерьез, по-настоящему, и доведем его до конца. А его параметры, я думаю, в течение лета мы согласуем с федеральным центром", - пояснил он. В целом по итогам работы на ПМЭФ сформировалось более точное понимание конкретных задач по развитию области. "Сейчас мы будем работать под программой развития - не одну неделю, может быть, даже пару месяцев. Вместе с жителями, в каждом муниципальном образовании поговорим, с каждой отраслью. Но план конкретных оперативных действий формируется именно сейчас", - заключил Федорищев.
https://ria.ru/20240607/forum-1951438064.html
самарская область
тольятти
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950604853_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a9ebd48a5c67a4178fd22d0e3a57598d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, вячеслав федорищев, тольятти, россия
ПМЭФ-2024, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Тольятти, Россия

Федорищев оценил результаты работы команды Самарской области на ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Работа ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Делегация Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме обсудила с потенциальными инвесторами около 20 новых проектов в различных сферах экономики, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев.
"Мы с командой провели очень много инициативных встреч с инвесторами, с теми, которые не работают сейчас в Самарской области, обсудили порядка 20 новых проектов в разных сферах – это и сельское хозяйство, и химия, машиностроение", - привели слова Федорищева в пресс-службе облправительства.
Работа форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Деловые встречи и динамичные сессии: ПМЭФ в самом разгаре
Вчера, 17:36
Также в ходе работы на форуме были обозначены возможности масштабирования в сфере развития беспилотных авиационных систем, где у Самарской области уже есть хорошие результаты, обсуждалось создание в регионе новых передовых инженерных школ.
"Конечно, результат — это построенный завод. Результат — это созданная передовая инженерная школа. Но в этом большом процессе мы первые шаги прошли, и достаточно хорошо. Получаем от партнеров уверенность в том, что они хотят реализовывать проект", - сказал Федорищев.
Врио губернатора отметил общее впечатление от работы на форуме – желание федеральных коллег помогать в развитии региона. Так, в ходе встречи по проекту портового хаба в Самарской области, была сформирована и уже начала работать совместная рабочая группа, в том числе с участием ГТЛК, которая имеет уникальные компетенции по строительству портов и управлению ими.
"Было много подходов к этому проекту. Это не один проект на самом деле. Есть проект реконструкции тех портов, которые сейчас существуют и работают. Есть проект строительства новых портов в особой зоне Тольятти. Еще одна локация там, где у нас промышленное развитие идет опережающими темпами. У нас промышленность очень сильная, она идет вперед. Нужна хорошая логистика. Поэтому проектом мы будем заниматься всерьез, по-настоящему, и доведем его до конца. А его параметры, я думаю, в течение лета мы согласуем с федеральным центром", - пояснил он.
В целом по итогам работы на ПМЭФ сформировалось более точное понимание конкретных задач по развитию области.
"Сейчас мы будем работать под программой развития - не одну неделю, может быть, даже пару месяцев. Вместе с жителями, в каждом муниципальном образовании поговорим, с каждой отраслью. Но план конкретных оперативных действий формируется именно сейчас", - заключил Федорищев.
 
ПМЭФ-2024Самарская областьВячеслав ФедорищевТольяттиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала