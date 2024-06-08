https://ria.ru/20240608/samara-1951629184.html

Федорищев оценил результаты работы команды Самарской области на ПМЭФ-2024

Федорищев оценил результаты работы команды Самарской области на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 08.06.2024

Федорищев оценил результаты работы команды Самарской области на ПМЭФ-2024

Делегация Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме обсудила с потенциальными инвесторами около 20 новых проектов в различных сферах РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:30

2024-06-08T13:30

2024-06-08T13:30

пмэф-2024

самарская область

вячеслав федорищев

тольятти

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САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Делегация Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме обсудила с потенциальными инвесторами около 20 новых проектов в различных сферах экономики, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев. "Мы с командой провели очень много инициативных встреч с инвесторами, с теми, которые не работают сейчас в Самарской области, обсудили порядка 20 новых проектов в разных сферах – это и сельское хозяйство, и химия, машиностроение", - привели слова Федорищева в пресс-службе облправительства. Также в ходе работы на форуме были обозначены возможности масштабирования в сфере развития беспилотных авиационных систем, где у Самарской области уже есть хорошие результаты, обсуждалось создание в регионе новых передовых инженерных школ. "Конечно, результат — это построенный завод. Результат — это созданная передовая инженерная школа. Но в этом большом процессе мы первые шаги прошли, и достаточно хорошо. Получаем от партнеров уверенность в том, что они хотят реализовывать проект", - сказал Федорищев. Врио губернатора отметил общее впечатление от работы на форуме – желание федеральных коллег помогать в развитии региона. Так, в ходе встречи по проекту портового хаба в Самарской области, была сформирована и уже начала работать совместная рабочая группа, в том числе с участием ГТЛК, которая имеет уникальные компетенции по строительству портов и управлению ими. "Было много подходов к этому проекту. Это не один проект на самом деле. Есть проект реконструкции тех портов, которые сейчас существуют и работают. Есть проект строительства новых портов в особой зоне Тольятти. Еще одна локация там, где у нас промышленное развитие идет опережающими темпами. У нас промышленность очень сильная, она идет вперед. Нужна хорошая логистика. Поэтому проектом мы будем заниматься всерьез, по-настоящему, и доведем его до конца. А его параметры, я думаю, в течение лета мы согласуем с федеральным центром", - пояснил он. В целом по итогам работы на ПМЭФ сформировалось более точное понимание конкретных задач по развитию области. "Сейчас мы будем работать под программой развития - не одну неделю, может быть, даже пару месяцев. Вместе с жителями, в каждом муниципальном образовании поговорим, с каждой отраслью. Но план конкретных оперативных действий формируется именно сейчас", - заключил Федорищев.

https://ria.ru/20240607/forum-1951438064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

самарская область, вячеслав федорищев, тольятти, россия