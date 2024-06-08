https://ria.ru/20240608/sadovoe-1951606223.html
Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое
Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое - РИА Новости, 08.06.2024
Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое
Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области, где погибли 22 человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:46
2024-06-08T10:46
2024-06-08T10:55
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области, где погибли 22 человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS."Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России в рамках расследования уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил", - говорится в сообщении.В СК РФ подчеркнули, что "все причастные к этому жестокому преступлению", в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.
https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html
херсонская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое
Дело по статье о теракте расследуется после удара по херсонскому селу Садовое
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области, где погибли 22 человека, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS.
"Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России в рамках расследования уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил", - говорится в сообщении.
В СК РФ подчеркнули, что "все причастные к этому жестокому преступлению", в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.