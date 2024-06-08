https://ria.ru/20240608/sadovoe-1951606223.html

Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое

Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое - РИА Новости, 08.06.2024

Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое

Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области, где погибли 22 человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:46

2024-06-08T10:46

2024-06-08T10:55

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дело по статье о теракте расследуется после удара ВСУ по селу Садовое в Херсонской области, где погибли 22 человека, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS."Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России в рамках расследования уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил", - говорится в сообщении.В СК РФ подчеркнули, что "все причастные к этому жестокому преступлению", в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.

https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)