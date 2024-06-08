https://ria.ru/20240608/proizvoditel_kormov-1951569431.html

Мордовский производитель кормов планирует выйти на зарубежный рынок

Мордовский производитель кормов планирует выйти на зарубежный рынок - РИА Новости, 08.06.2024

Мордовский производитель кормов планирует выйти на зарубежный рынок

Мордовское предприятие по производству кормов для домашних питомцев планирует расшириться, чтобы выйти на зарубежный рынок, сообщил глава Мордовии Артем Здунов... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T02:04

2024-06-08T02:04

2024-06-08T02:04

экономика

артем здунов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мордовское предприятие по производству кормов для домашних питомцев планирует расшириться, чтобы выйти на зарубежный рынок, сообщил глава Мордовии Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Речь идет о проекте "Добрый хозяин" группы компаний "Талина". "Мы сначала открыли завод сухих кормов, потом влажных. Собираемся эту линию расширять, потому что рынок свободный. Когда мы заходили на рынок не более 5% было кормов российского производства", - рассказал агентству Здунов. Он отметил, что компания входила на рынок как пробный производитель, а сейчас уже заняла нишу в федеральных, локальных сетях. "Это и персональные доставки, и спрос на электронную торговлю. Мы используем полностью свою кормовую базу, это мясо, костная мука тех животных, которых сами выращиваем. Мы делаем закрытый цикл производства, уменьшаем количество отходов и в ближайшее время, я думаю, мы расширимся и на зарубежные поставки, потому что там рынок тоже свободен", - сообщил Здунов. В пресс-службе главы региона добавили, что в ближайшее время компания начнет разработку специализированной линейки для профилактики различных ветеринарных проблем питомцев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240209/korm-1926510546.html

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экономика, артем здунов