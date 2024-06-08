https://ria.ru/20240608/proekt-1951693523.html

Иркутская область представила промышленные и туристические проекты на ПМЭФ

Иркутская область представила промышленные и туристические проекты на ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024

Иркутская область представила промышленные и туристические проекты на ПМЭФ

Иркутская область в этом году представила на Петербургском международном экономическом форуме промышленные, туристические и социально значимые проекты, сообщил... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:48

2024-06-08T19:48

2024-06-08T19:48

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Иркутская область в этом году представила на Петербургском международном экономическом форуме промышленные, туристические и социально значимые проекты, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. "Рассказали о нашем туристическом проекте "Волшебный Байкал". Он станет частью масштабного федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", поддержанного президентом", - сказал Кобзев. По его словам, этот проект включает в себя создание этнографического круглогодичного экокурорта "Байкальская слобода" и развитие туристической инфраструктуры вокруг горнолыжного курорта "Гора Соболиная" в рамках работы особой экономической зоны "Ворота Байкала". Оба проекта приглашают инвесторов и готовы предложить для них особые условия. Кобзев продолжил, что также был представлен масштабный проект по разработке и освоению крупнейшего в мире золоторудного месторождения "Сухой Лог". По предварительной оценке, освоение уникального золоторудного месторождения позволит привлечь порядка 287 миллиардов рублей инвестиций в экономику Иркутской области, увеличить объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы. Он отметил, что также на форуме показали проект создания межвузовского кампуса, который является еще одним шагом на пути решения кадрового вопроса в Приангарье. Кроме того, презентовали долгосрочные проекты: Усть-Кутский газоперерабатывающий завод "Иркутской нефтяной компании", горно-обогатительный комбинат на месторождении "Светловское", создание производства гидроксида лития "Ангарской нефтехимической компанией" и многие другие. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240608/investsoglasheniya-1951686748.html

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иркутская область

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иркутская область, игорь кобзев