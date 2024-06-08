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Приезжева: 85% учеников медиаклассов хотят заниматься творческим бизнесом - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:44 08.06.2024 (обновлено: 18:55 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/priezzheva-1951683604.html
Приезжева: 85% учеников медиаклассов хотят заниматься творческим бизнесом
Приезжева: 85% учеников медиаклассов хотят заниматься творческим бизнесом - РИА Новости, 08.06.2024
Приезжева: 85% учеников медиаклассов хотят заниматься творческим бизнесом
У 85% учащихся медиаклассов в школах есть желание заниматься творческим предпринимательством, а 75% уже успели поработать в креативных индустриях, сообщила... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:44
2024-06-08T18:55
пмэф-2024
газпром-медиа холдинг
общество
технологии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. У 85% учащихся медиаклассов в школах есть желание заниматься творческим предпринимательством, а 75% уже успели поработать в креативных индустриях, сообщила директор по персоналу "Газпром-Медиа" Антонина Приезжева по результатам опроса, проведенного холдингом в московских школах. Она выступила в рамках Форума креативного бизнеса ПМЭФ-2024 на сессии "Подростки в креативной экономике: на пути к мечтам и новым возможностям". По ее словам, медиакомпании также заинтересованы в молодых нестандартно мыслящих кадрах, однако при старте карьеры в раннем возрасте могут возникнуть трудности. "Развлекательные медиакомпании в целом готовы брать подростков на работу, но видят сложности в части оформления их трудоустройства, определения уровня оплаты, особенно с учетом ограниченного количества времени для работы у учащихся", — приводит пресс-служба холдинга слова Приезжевой. Она напомнила, что "Газпром-Медиа Холдинг" стал первой медиакомпанией, которая начала сотрудничество с проектом "Медиакласс в московской школе". Приезжева подчеркнула, что особое влияние на предпринимательский опыт среди молодежи оказывают инфлюенсеры. Согласно исследованию холдинга, дети больше всего смотрят вертикальные видео, а более половины ребят хотят зарабатывать на создании видеоконтента. Еще 57% играющих в игры выразили желание продавать игровых персонажей, 55% хотят зарабатывать на постах в социальных сетях. Однако 70% респондентов считают профессию блогера довольно сложной. При этом директор по персоналу "Газпром-Медиа" уверена, что есть большая разница между следованием трендам и их созданием. "Для того, чтобы создавать что-то новое, все равно всегда нужна база, опирающаяся на принципы нравственности, морали, ценности и культурный уровень. Создавать любой контент ради его монетизации не должно становиться самоцелью", — заключила Приезжева.
https://ria.ru/20240608/pmef-1951632769.html
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газпром-медиа холдинг, общество, технологии
ПМЭФ-2024, Газпром-Медиа Холдинг, Общество, Технологии
Приезжева: 85% учеников медиаклассов хотят заниматься творческим бизнесом

Приезжева: 85% учеников медиаклассов хотят заниматься творческим бизнесом

© Фото : Газпром-Медиа ХолдингДиректор по персоналу компании Газпром-Медиа Холдинг Антонина Приезжева на Петербургском международном экономическом форуме
Директор по персоналу компании Газпром-Медиа Холдинг Антонина Приезжева на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : Газпром-Медиа Холдинг
Директор по персоналу компании Газпром-Медиа Холдинг Антонина Приезжева на Петербургском международном экономическом форуме
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. У 85% учащихся медиаклассов в школах есть желание заниматься творческим предпринимательством, а 75% уже успели поработать в креативных индустриях, сообщила директор по персоналу "Газпром-Медиа" Антонина Приезжева по результатам опроса, проведенного холдингом в московских школах.
Она выступила в рамках Форума креативного бизнеса ПМЭФ-2024 на сессии "Подростки в креативной экономике: на пути к мечтам и новым возможностям".
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Вчера, 13:52
По ее словам, медиакомпании также заинтересованы в молодых нестандартно мыслящих кадрах, однако при старте карьеры в раннем возрасте могут возникнуть трудности.
"Развлекательные медиакомпании в целом готовы брать подростков на работу, но видят сложности в части оформления их трудоустройства, определения уровня оплаты, особенно с учетом ограниченного количества времени для работы у учащихся", — приводит пресс-служба холдинга слова Приезжевой.
Она напомнила, что "Газпром-Медиа Холдинг" стал первой медиакомпанией, которая начала сотрудничество с проектом "Медиакласс в московской школе".
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6 июня, 12:10
Приезжева подчеркнула, что особое влияние на предпринимательский опыт среди молодежи оказывают инфлюенсеры. Согласно исследованию холдинга, дети больше всего смотрят вертикальные видео, а более половины ребят хотят зарабатывать на создании видеоконтента. Еще 57% играющих в игры выразили желание продавать игровых персонажей, 55% хотят зарабатывать на постах в социальных сетях. Однако 70% респондентов считают профессию блогера довольно сложной.
При этом директор по персоналу "Газпром-Медиа" уверена, что есть большая разница между следованием трендам и их созданием. "Для того, чтобы создавать что-то новое, все равно всегда нужна база, опирающаяся на принципы нравственности, морали, ценности и культурный уровень. Создавать любой контент ради его монетизации не должно становиться самоцелью", — заключила Приезжева.
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ПМЭФ-2024Газпром-Медиа ХолдингОбществоТехнологии
 
 
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