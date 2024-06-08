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Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков с территории Ливана
Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков с территории Ливана - РИА Новости, 08.06.2024
Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков с территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате пуска снарядов с территории Ливана в сторону Израиля вспыхнули пожары. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T22:47
2024-06-08T22:47
2024-06-08T22:47
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израиль
хезболла
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате пуска снарядов с территории Ливана в сторону Израиля вспыхнули пожары. "Около пяти пусков были зафиксированы из Ливана в сторону территории Израиля. Снаряды упали на открытой местности. В результате пусков в этом районе вспыхнули пожары", - сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что с территории Ливана были запущены многочисленные противотанковые ракеты в сторону северной части Израиля, в результате чего в приграничном с Ливаном районе Мисгав Ам возник пожар. Отмечается, что артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по источникам пусков. "В настоящее время израильские пожарные и спасательные службы работают над тушением пожаров. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении армии. Местный военный источник в Ливане накануне сообщил РИА Новости, что в результате обстрела с израильского беспилотника города Айтарун в округе Бинт-Джебейль на юге Ливана погибли два человека, еще несколько получили ранения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240608/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков с территории Ливана
Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков снарядов с территории Ливана
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате пуска
снарядов с территории Ливана в сторону Израиля вспыхнули пожары.
"Около пяти пусков были зафиксированы из Ливана в сторону территории Израиля. Снаряды упали на открытой местности. В результате пусков в этом районе вспыхнули пожары", - сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.
В ЦАХАЛ добавили, что с территории Ливана были запущены многочисленные противотанковые ракеты в сторону северной части Израиля, в результате чего в приграничном с Ливаном районе Мисгав Ам возник пожар.
Отмечается, что артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по источникам пусков. "В настоящее время израильские пожарные и спасательные службы работают над тушением пожаров. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении армии.
Местный военный источник в Ливане накануне сообщил РИА Новости, что в результате обстрела с израильского беспилотника города Айтарун в округе Бинт-Джебейль на юге Ливана погибли два человека, еще несколько получили ранения.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах
" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.