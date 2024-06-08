https://ria.ru/20240608/pozhary-1951711066.html

Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков с территории Ливана

Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков с территории Ливана - РИА Новости, 08.06.2024

Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате пуска снарядов с территории Ливана в сторону Израиля вспыхнули пожары. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T22:47

2024-06-08T22:47

2024-06-08T22:47

в мире

ливан

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате пуска снарядов с территории Ливана в сторону Израиля вспыхнули пожары. "Около пяти пусков были зафиксированы из Ливана в сторону территории Израиля. Снаряды упали на открытой местности. В результате пусков в этом районе вспыхнули пожары", - сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале. В ЦАХАЛ добавили, что с территории Ливана были запущены многочисленные противотанковые ракеты в сторону северной части Израиля, в результате чего в приграничном с Ливаном районе Мисгав Ам возник пожар. Отмечается, что артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по источникам пусков. "В настоящее время израильские пожарные и спасательные службы работают над тушением пожаров. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в заявлении армии. Местный военный источник в Ливане накануне сообщил РИА Новости, что в результате обстрела с израильского беспилотника города Айтарун в округе Бинт-Джебейль на юге Ливана погибли два человека, еще несколько получили ранения. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240608/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240608/iran-1951704328.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году