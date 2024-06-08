https://ria.ru/20240608/pozhar-1951586251.html

В Приморье загорелся жилой дом

В Приморье загорелся жилой дом - РИА Новости, 08.06.2024

В Приморье загорелся жилой дом

Пожарные спасли 24 человека, в том числе девять детей, при пожаре в четырёхэтажном жилом доме в приморском Артеме, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:28

2024-06-08T08:28

2024-06-08T08:28

происшествия

жилье

артем

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Пожарные спасли 24 человека, в том числе девять детей, при пожаре в четырёхэтажном жилом доме в приморском Артеме, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале ГУМЧС по региону. По данным ведомства, возгорание в четырёхэтажном жилом доме на улице Заречная в приморском Артеме произошло рано утром в субботу. Через несколько минут на месте работали пожарные. На момент их прибытия из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление. "Огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасательных устройств и лестниц вывели из отрезанных дымом квартир 24 человека, в том числе 9 детей... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Одна из нежилых квартир полностью выгорела изнутри на площади около 20 квадратных метров, информирует ведомство.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

артем

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, артем, приморский край