https://ria.ru/20240608/pozhar-1951586251.html
В Приморье загорелся жилой дом
В Приморье загорелся жилой дом - РИА Новости, 08.06.2024
В Приморье загорелся жилой дом
Пожарные спасли 24 человека, в том числе девять детей, при пожаре в четырёхэтажном жилом доме в приморском Артеме, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:28
2024-06-08T08:28
2024-06-08T08:28
происшествия
жилье
артем
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Пожарные спасли 24 человека, в том числе девять детей, при пожаре в четырёхэтажном жилом доме в приморском Артеме, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале ГУМЧС по региону. По данным ведомства, возгорание в четырёхэтажном жилом доме на улице Заречная в приморском Артеме произошло рано утром в субботу. Через несколько минут на месте работали пожарные. На момент их прибытия из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление. "Огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасательных устройств и лестниц вывели из отрезанных дымом квартир 24 человека, в том числе 9 детей... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Одна из нежилых квартир полностью выгорела изнутри на площади около 20 квадратных метров, информирует ведомство.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
артем
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, артем, приморский край
Происшествия, Жилье, Артем, Приморский край
В Приморье загорелся жилой дом
Пожарные спасли 24 человека, из них 9 детей, при пожаре в жилом доме в Артеме
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости.
Пожарные спасли 24 человека, в том числе девять детей, при пожаре в четырёхэтажном жилом доме в приморском Артеме, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале
ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, возгорание в четырёхэтажном жилом доме на улице Заречная в приморском Артеме произошло рано утром в субботу. Через несколько минут на месте работали пожарные. На момент их прибытия из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление.
"Огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасательных устройств и лестниц вывели из отрезанных дымом квартир 24 человека, в том числе 9 детей... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Одна из нежилых квартир полностью выгорела изнутри на площади около 20 квадратных метров, информирует ведомство.