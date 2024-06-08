Рейтинг@Mail.ru
В Приморье загорелся жилой дом - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pozhar-1951586251.html
В Приморье загорелся жилой дом
В Приморье загорелся жилой дом - РИА Новости, 08.06.2024
В Приморье загорелся жилой дом
Пожарные спасли 24 человека, в том числе девять детей, при пожаре в четырёхэтажном жилом доме в приморском Артеме, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:28
2024-06-08T08:28
происшествия
жилье
артем
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Пожарные спасли 24 человека, в том числе девять детей, при пожаре в четырёхэтажном жилом доме в приморском Артеме, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале ГУМЧС по региону. По данным ведомства, возгорание в четырёхэтажном жилом доме на улице Заречная в приморском Артеме произошло рано утром в субботу. Через несколько минут на месте работали пожарные. На момент их прибытия из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление. "Огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасательных устройств и лестниц вывели из отрезанных дымом квартир 24 человека, в том числе 9 детей... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Одна из нежилых квартир полностью выгорела изнутри на площади около 20 квадратных метров, информирует ведомство.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
артем
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, артем, приморский край
Происшествия, Жилье, Артем, Приморский край
В Приморье загорелся жилой дом

Пожарные спасли 24 человека, из них 9 детей, при пожаре в жилом доме в Артеме

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Пожарные спасли 24 человека, в том числе девять детей, при пожаре в четырёхэтажном жилом доме в приморском Артеме, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, возгорание в четырёхэтажном жилом доме на улице Заречная в приморском Артеме произошло рано утром в субботу. Через несколько минут на месте работали пожарные. На момент их прибытия из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление.
"Огнеборцы 19-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасательных устройств и лестниц вывели из отрезанных дымом квартир 24 человека, в том числе 9 детей... Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Одна из нежилых квартир полностью выгорела изнутри на площади около 20 квадратных метров, информирует ведомство.
Горящая кровля пятиэтажного дома на проспекте Ленина в Ярославле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Крупные пожары в жилых домах в России в 2023-2024 годах
14 марта, 14:24
 
ПроисшествияЖильеАртемПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала