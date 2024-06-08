https://ria.ru/20240608/pogoda-1951594753.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 08.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, кратковременные дожди пройдут в столице ближе к ночи, сообщил РИА Новости РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:25

2024-06-08T09:25

2024-06-08T09:25

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, кратковременные дожди пройдут в столице ближе к ночи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Лишь поздним вечером, даже уже скорее ночью приближающийся с запада атмосферный фронт местами отметиться кратковременными дождями. Днем в Москве 22-24 градуса тепла, на территории Подмосковья - от плюс 20 до плюс 25", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода