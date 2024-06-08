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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 08.06.2024
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09:25 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pogoda-1951594753.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 08.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, кратковременные дожди пройдут в столице ближе к ночи, сообщил РИА Новости РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:25
2024-06-08T09:25
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, кратковременные дожди пройдут в столице ближе к ночи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Лишь поздним вечером, даже уже скорее ночью приближающийся с запада атмосферный фронт местами отметиться кратковременными дождями. Днем в Москве 22-24 градуса тепла, на территории Подмосковья - от плюс 20 до плюс 25", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрогулочные речные трамваи в Москве-реке
Прогулочные речные трамваи в Москве-реке - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прогулочные речные трамваи в Москве-реке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, кратковременные дожди пройдут в столице ближе к ночи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Лишь поздним вечером, даже уже скорее ночью приближающийся с запада атмосферный фронт местами отметиться кратковременными дождями. Днем в Москве 22-24 градуса тепла, на территории Подмосковья - от плюс 20 до плюс 25", - рассказал Леус.
Он уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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