https://ria.ru/20240608/pogoda-1951594753.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 08.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, кратковременные дожди пройдут в столице ближе к ночи, сообщил РИА Новости РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:25
2024-06-08T09:25
2024-06-08T09:25
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949992541_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_ef6801858f5a900bd4f3903406415507.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, кратковременные дожди пройдут в столице ближе к ночи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Лишь поздним вечером, даже уже скорее ночью приближающийся с запада атмосферный фронт местами отметиться кратковременными дождями. Днем в Москве 22-24 градуса тепла, на территории Подмосковья - от плюс 20 до плюс 25", - рассказал Леус. Он уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949992541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b933cabc1d2af477c30448c3a078ce4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в субботу