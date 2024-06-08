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Почти во всех поездах дальнего следования есть кондиционеры, отметили в ФПК - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:56 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/poezda-1951574032.html
Почти во всех поездах дальнего следования есть кондиционеры, отметили в ФПК
Почти во всех поездах дальнего следования есть кондиционеры, отметили в ФПК - РИА Новости, 08.06.2024
Почти во всех поездах дальнего следования есть кондиционеры, отметили в ФПК
Кондиционерами оборудованы 95% пассажирских поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), компания продолжает оснащать... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T03:56
2024-06-08T03:56
пмэф-2024
россия
владимир пястолов
роман вильфанд
федеральная пассажирская компания
ржд
гидрометцентр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Кондиционерами оборудованы 95% пассажирских поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), компания продолжает оснащать такими системами свои составы, рассказал РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов в кулуарах ПМЭФ. ФПК осуществляет почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России. Начало лета встретило россиян во многих регионах жаркой погодой. В столицу жаркая погода, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, вернется уже на следующей неделе. "Кондиционерами оборудованы 95% поездов, и мы продолжаем работу по оснащению", - сказал Пястолов. Он отметил, что важно не забывать о технологическом процессе. Кондиционеры бывают разного вида, в связи с этим их работа на стоянках может отличаться. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950615505.html
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россия, владимир пястолов, роман вильфанд, федеральная пассажирская компания, ржд, гидрометцентр
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Пястолов, Роман Вильфанд, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Гидрометцентр
Почти во всех поездах дальнего следования есть кондиционеры, отметили в ФПК

Глава ФПК Пястолов: кондиционерами оборудованы 95% поездов дальнего следования

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд дальнего следования
Поезд дальнего следования - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд дальнего следования. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Кондиционерами оборудованы 95% пассажирских поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), компания продолжает оснащать такими системами свои составы, рассказал РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов в кулуарах ПМЭФ.
ФПК осуществляет почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России. Начало лета встретило россиян во многих регионах жаркой погодой. В столицу жаркая погода, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, вернется уже на следующей неделе.
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"Кондиционерами оборудованы 95% поездов, и мы продолжаем работу по оснащению", - сказал Пястолов.
Он отметил, что важно не забывать о технологическом процессе. Кондиционеры бывают разного вида, в связи с этим их работа на стоянках может отличаться.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПястоловРоман ВильфандФедеральная пассажирская компанияРЖДГидрометцентр
 
 
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