https://ria.ru/20240608/poezda-1951574032.html

Почти во всех поездах дальнего следования есть кондиционеры, отметили в ФПК

Почти во всех поездах дальнего следования есть кондиционеры, отметили в ФПК - РИА Новости, 08.06.2024

Почти во всех поездах дальнего следования есть кондиционеры, отметили в ФПК

Кондиционерами оборудованы 95% пассажирских поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), компания продолжает оснащать... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T03:56

2024-06-08T03:56

2024-06-08T03:56

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россия

владимир пястолов

роман вильфанд

федеральная пассажирская компания

ржд

гидрометцентр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Кондиционерами оборудованы 95% пассажирских поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), компания продолжает оснащать такими системами свои составы, рассказал РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов в кулуарах ПМЭФ. ФПК осуществляет почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России. Начало лета встретило россиян во многих регионах жаркой погодой. В столицу жаркая погода, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, вернется уже на следующей неделе. "Кондиционерами оборудованы 95% поездов, и мы продолжаем работу по оснащению", - сказал Пястолов. Он отметил, что важно не забывать о технологическом процессе. Кондиционеры бывают разного вида, в связи с этим их работа на стоянках может отличаться. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950615505.html

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россия, владимир пястолов, роман вильфанд, федеральная пассажирская компания, ржд, гидрометцентр