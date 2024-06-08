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Союзное государство планирует представить свой стенд на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:15 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pmef-1951611578.html
Союзное государство планирует представить свой стенд на ПМЭФ-2025
Союзное государство планирует представить свой стенд на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 08.06.2024
Союзное государство планирует представить свой стенд на ПМЭФ-2025
Союзное государство России и Белоруссии планирует в 2025 году представить свой стенд на ПМЭФ, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:15
2024-06-08T11:15
пмэф-2024
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии планирует в 2025 году представить свой стенд на ПМЭФ, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на "полях" ПМЭФ. "Планируем. Будем докладывать руководителям правительств двух наших стран… После этапа двадцатипятилетия Союзного государства мы должны представить (стенд — ред.) на знаменитой площадке Петербургского международного экономического форума", — сказал Мезенцев. Он добавил, что Союзное государство планирует представить работу по экономической интеграции, этапы реализации 28 союзных программах по интеграции России и Белоруссии, информацию о 82 реализованных программах Союза и другие. Отвечая на вопрос, планирует ли Союзное государство представить свой стенд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Мезенцев отметил, что на нем "обязательно представим (стенд) в том формате, в котором согласуем с оргкомитетом". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
ПМЭФ-2024, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев
Союзное государство планирует представить свой стенд на ПМЭФ-2025

Мезенцев: Союзное государство в 2025 году представит свой стенд на ПМЭФ

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии планирует в 2025 году представить свой стенд на ПМЭФ, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на "полях" ПМЭФ.
"Планируем. Будем докладывать руководителям правительств двух наших стран… После этапа двадцатипятилетия Союзного государства мы должны представить (стенд — ред.) на знаменитой площадке Петербургского международного экономического форума", — сказал Мезенцев.
Он добавил, что Союзное государство планирует представить работу по экономической интеграции, этапы реализации 28 союзных программах по интеграции России и Белоруссии, информацию о 82 реализованных программах Союза и другие.
Отвечая на вопрос, планирует ли Союзное государство представить свой стенд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Мезенцев отметил, что на нем "обязательно представим (стенд) в том формате, в котором согласуем с оргкомитетом".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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