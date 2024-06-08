https://ria.ru/20240608/pmef-1951611578.html

Союзное государство планирует представить свой стенд на ПМЭФ-2025

Союзное государство планирует представить свой стенд на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 08.06.2024

Союзное государство планирует представить свой стенд на ПМЭФ-2025

Союзное государство России и Белоруссии планирует в 2025 году представить свой стенд на ПМЭФ, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:15

2024-06-08T11:15

2024-06-08T11:15

пмэф-2024

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии планирует в 2025 году представить свой стенд на ПМЭФ, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на "полях" ПМЭФ. "Планируем. Будем докладывать руководителям правительств двух наших стран… После этапа двадцатипятилетия Союзного государства мы должны представить (стенд — ред.) на знаменитой площадке Петербургского международного экономического форума", — сказал Мезенцев. Он добавил, что Союзное государство планирует представить работу по экономической интеграции, этапы реализации 28 союзных программах по интеграции России и Белоруссии, информацию о 82 реализованных программах Союза и другие. Отвечая на вопрос, планирует ли Союзное государство представить свой стенд на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), Мезенцев отметил, что на нем "обязательно представим (стенд) в том формате, в котором согласуем с оргкомитетом". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/mid-1950968194.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев