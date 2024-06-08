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В Госдуме сделали заявление о переговорах с Украиной - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 08.06.2024 (обновлено: 11:52 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/peregovory-1951615994.html
В Госдуме сделали заявление о переговорах с Украиной
В Госдуме сделали заявление о переговорах с Украиной - РИА Новости, 08.06.2024
В Госдуме сделали заявление о переговорах с Украиной
Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ лидер ЛДПР РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:51
2024-06-08T11:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
леонид слуцкий (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Поэтому говорить сегодня о каких-либо переговорах, мы готовы к переговорам. Но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса", - сказал Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что Россия уже вела переговоры с Украиной, но украинская сторона использовала их как попытку выиграть время для поставки Западом летального оружия. "Поэтому все, о чем мы договаривались, и об освобождении от положений, имеющих явно нацистскую идеологию, закон героев и так далее, и о демилитаризации Украины, все это оказалось пшиком. Украинская сторона просто обманула нас, ну а мы просто поверили в то, что с нами ведут реальные переговоры. Мы действительно достигли договоренностей в Стамбуле, которые были потом украинской стороной нарушены, как и до этого Минские соглашения и многое другое", - подчеркнул он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/pmef-1950880364.html
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украина, россия, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
В Госдуме сделали заявление о переговорах с Украиной

Слуцкий: Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными партнерами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Поэтому говорить сегодня о каких-либо переговорах, мы готовы к переговорам. Но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса", - сказал Слуцкий.
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Лидер ЛДПР отметил, что Россия уже вела переговоры с Украиной, но украинская сторона использовала их как попытку выиграть время для поставки Западом летального оружия.
«
"Поэтому все, о чем мы договаривались, и об освобождении от положений, имеющих явно нацистскую идеологию, закон героев и так далее, и о демилитаризации Украины, все это оказалось пшиком. Украинская сторона просто обманула нас, ну а мы просто поверили в то, что с нами ведут реальные переговоры. Мы действительно достигли договоренностей в Стамбуле, которые были потом украинской стороной нарушены, как и до этого Минские соглашения и многое другое", - подчеркнул он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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