В Госдуме сделали заявление о переговорах с Украиной
Слуцкий: Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными партнерами
Флаги России и Украины. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Поэтому говорить сегодня о каких-либо переговорах, мы готовы к переговорам. Но с легитимными партнерами, которые сами хотят переговорного процесса", - сказал Слуцкий.
Лидер ЛДПР отметил, что Россия уже вела переговоры с Украиной, но украинская сторона использовала их как попытку выиграть время для поставки Западом летального оружия.
«
"Поэтому все, о чем мы договаривались, и об освобождении от положений, имеющих явно нацистскую идеологию, закон героев и так далее, и о демилитаризации Украины, все это оказалось пшиком. Украинская сторона просто обманула нас, ну а мы просто поверили в то, что с нами ведут реальные переговоры. Мы действительно достигли договоренностей в Стамбуле, которые были потом украинской стороной нарушены, как и до этого Минские соглашения и многое другое", - подчеркнул он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.