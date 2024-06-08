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СК возбудил дело после гибели парашютиста в Волгоградской области - РИА Новости, 08.06.2024
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08:57 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/parashyutist-1951590347.html
СК возбудил дело после гибели парашютиста в Волгоградской области
СК возбудил дело после гибели парашютиста в Волгоградской области - РИА Новости, 08.06.2024
СК возбудил дело после гибели парашютиста в Волгоградской области
Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели спортсмена-парашютиста на аэродроме в Волгоградской РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:57
2024-06-08T08:57
происшествия
волгоградская область
россия
среднеахтубинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 8 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели спортсмена-парашютиста на аэродроме в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба Западного межрайонного следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее сообщалось, что днём в пятницу 32-летний парашютист, на счету которого более 140 прыжков, при приземлении из-за сильного порыва ветра врезался в столб на базе авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Мужчина скончался в реанимации. "Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ", - говорится в сообщении СК.
https://ria.ru/20240128/balashikha-1923997729.html
волгоградская область
россия
среднеахтубинский район
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происшествия, волгоградская область, россия, среднеахтубинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Среднеахтубинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после гибели парашютиста в Волгоградской области

СК завел дело после гибели парашютиста на аэродроме в Волгоградской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 8 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели спортсмена-парашютиста на аэродроме в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба Западного межрайонного следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что днём в пятницу 32-летний парашютист, на счету которого более 140 прыжков, при приземлении из-за сильного порыва ветра врезался в столб на базе авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Мужчина скончался в реанимации.
"Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ", - говорится в сообщении СК.
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссияСреднеахтубинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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