https://ria.ru/20240608/parashyutist-1951590347.html

СК возбудил дело после гибели парашютиста в Волгоградской области

СК возбудил дело после гибели парашютиста в Волгоградской области - РИА Новости, 08.06.2024

СК возбудил дело после гибели парашютиста в Волгоградской области

Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели спортсмена-парашютиста на аэродроме в Волгоградской РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:57

2024-06-08T08:57

2024-06-08T08:57

происшествия

волгоградская область

россия

среднеахтубинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 8 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели спортсмена-парашютиста на аэродроме в Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба Западного межрайонного следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее сообщалось, что днём в пятницу 32-летний парашютист, на счету которого более 140 прыжков, при приземлении из-за сильного порыва ветра врезался в столб на базе авиационно-спортивного клуба "Юный ястреб" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Мужчина скончался в реанимации. "Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть мужчины 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20240128/balashikha-1923997729.html

волгоградская область

россия

среднеахтубинский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, россия, среднеахтубинский район, следственный комитет россии (ск рф)