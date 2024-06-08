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В Старице Тверской области открыт памятник Александру Пушкину

В Старице Тверской области открыт памятник Александру Пушкину - РИА Новости, 08.06.2024

В Старице Тверской области открыт памятник Александру Пушкину

Памятник Александру Пушкину в рамках празднования 225-летия со дня рождения поэта открыт в субботу в городе Старица на берегу Волги возле Свято-Успенского... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:19

2024-06-08T19:19

2024-06-08T19:19

тверская область

россия

торжок

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 8 июн - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину в рамках празднования 225-летия со дня рождения поэта открыт в субботу в городе Старица на берегу Волги возле Свято-Успенского монастыря, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.В церемонии приняли участие вице-премьер РФ, зампредседателя оргкомитета по празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина Татьяна Голикова, губернатор Тверской области Игорь Руденя, инициатор создания памятника, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко.Александр Пушкин был в тверском крае более 20 раз. Останавливался в Твери и гостил в Торжке, но особый след в его сердце и творчестве оставила старицкая земля – сам город, усадьбы в Малинниках, Павловском и Бернове. Именно здесь он написал стихотворения "Зимнее утро" и "Анчар", седьмую главу "Евгения Онегина", посвящение к поэме "Полтава" и другие знаменитые произведения, отметили в пресс-службе."Если в Михайловском Пушкин был в ссылке, а в Болдине вынужденно остался из-за карантина, то в Старицу всегда приезжал по своей воле – а значит, по любви", – приводятся в телеграм-канале правительства России слова Голиковой на открытии памятника.Как отметил на церемонии глава Тверской области, Верхневолжье принимает активное участие в праздновании 225-летия со дня рождения великого русского поэта."Хочу поблагодарить президента, правительство Российской Федерации, лично Татьяну Алексеевну за такое внимание. Одним из результатов общей работы стало открытие этого памятника. Тверская земля, Старица, Торжок – особая веха в жизни Пушкина, поэт многое привнес и в историю нашего края. Его произведения, написанные на тверской земле, навсегда вошли в библиотеку мировой литературы", – цитирует пресс-служба облправительства слова Рудени.В рамках открытия памятника состоялось театрализованное представление с участием актера театра и кино Ивана Стебунова, который предстал в образе Александра Пушкина, и актера Тверского академического драмтеатра Тараса Кузьмина, сыгравшего друга поэта Алексея Вульфа.Автор бронзового монумента - выпускница Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры скульптор Екатерина Пильникова.

https://ria.ru/20240607/blyuda-1951388729.html

https://ria.ru/20240607/rudenya-1951224122.html

россия

торжок

тверская область

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россия, торжок, игорь руденя, тверская область