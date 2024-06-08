https://ria.ru/20240608/oshibki-1951596988.html

В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах

В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах - РИА Новости, 08.06.2024

В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах

Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже получила вопросы от десятков россиян по поводу возможных ошибок в загранпаспортах и риске невыезда за границу, будет... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:44

2024-06-08T09:44

2024-06-08T09:44

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новости - туризм

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже получила вопросы от десятков россиян по поводу возможных ошибок в загранпаспортах и риске невыезда за границу, будет запрашивать разъяснения от ответственных органов, что считать ошибкой, сообщила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава АТОР Майя Ломидзе. Ранее в ассоциации сообщали, что проблемы с несоответствием информации в заграничных паспортах все чаще становятся причиной их изъятия у россиян при прохождении паспортного контроля на российской границе. "Сейчас нам поступили запросы от десятков человек. Многие спрашивают, что именно считается ошибкой, многие делятся своими кейсами. Мы разбираемся с каждым случаем, чтобы сформировать корректный запрос в компетентные органы и получить внятные исчерпывающие разъяснения", - сказала Ломидзе. Она сообщила, что после сбора данных ассоциация намерена обратиться за разъяснениями в органы, которые отвечают за документ, подтверждающий личность. "Мы хотим попросить разъяснений, что все-таки считается ошибкой, и почему на протяжении предыдущих 30 лет у нас таких кейсов практически не было, а сейчас туристы стали так часто об этом говорить", - подчеркнула глава АТОР. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/zagranpasport-1950442430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), россия