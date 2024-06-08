Рейтинг@Mail.ru
В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:44 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/oshibki-1951596988.html
В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах
В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах - РИА Новости, 08.06.2024
В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах
Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже получила вопросы от десятков россиян по поводу возможных ошибок в загранпаспортах и риске невыезда за границу, будет... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:44
2024-06-08T09:44
пмэф-2024
новости - туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_562:630:2635:1796_1920x0_80_0_0_1c81a337088912f142d328bf7d2b96ce.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже получила вопросы от десятков россиян по поводу возможных ошибок в загранпаспортах и риске невыезда за границу, будет запрашивать разъяснения от ответственных органов, что считать ошибкой, сообщила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава АТОР Майя Ломидзе. Ранее в ассоциации сообщали, что проблемы с несоответствием информации в заграничных паспортах все чаще становятся причиной их изъятия у россиян при прохождении паспортного контроля на российской границе. "Сейчас нам поступили запросы от десятков человек. Многие спрашивают, что именно считается ошибкой, многие делятся своими кейсами. Мы разбираемся с каждым случаем, чтобы сформировать корректный запрос в компетентные органы и получить внятные исчерпывающие разъяснения", - сказала Ломидзе. Она сообщила, что после сбора данных ассоциация намерена обратиться за разъяснениями в органы, которые отвечают за документ, подтверждающий личность. "Мы хотим попросить разъяснений, что все-таки считается ошибкой, и почему на протяжении предыдущих 30 лет у нас таких кейсов практически не было, а сейчас туристы стали так часто об этом говорить", - подчеркнула глава АТОР. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/zagranpasport-1950442430.html
https://ria.ru/20240601/pasport-1949882218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_607:461:2640:1986_1920x0_80_0_0_782987203ab581f730822342726207c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), россия
ПМЭФ-2024, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия
В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах

Ломидзе: АТОР получила десятки запросов о возможных ошибках в загранпаспортах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка с загранпаспортом в аэропорту
Девушка с загранпаспортом в аэропорту - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка с загранпаспортом в аэропорту . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже получила вопросы от десятков россиян по поводу возможных ошибок в загранпаспортах и риске невыезда за границу, будет запрашивать разъяснения от ответственных органов, что считать ошибкой, сообщила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава АТОР Майя Ломидзе.
Ранее в ассоциации сообщали, что проблемы с несоответствием информации в заграничных паспортах все чаще становятся причиной их изъятия у россиян при прохождении паспортного контроля на российской границе.
Девушка сдает биометрические данные для оформления заграничного паспорта - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В МИД рассказали, в каком случае нужно поменять загранпаспорт
4 июня, 16:04
"Сейчас нам поступили запросы от десятков человек. Многие спрашивают, что именно считается ошибкой, многие делятся своими кейсами. Мы разбираемся с каждым случаем, чтобы сформировать корректный запрос в компетентные органы и получить внятные исчерпывающие разъяснения", - сказала Ломидзе.
Она сообщила, что после сбора данных ассоциация намерена обратиться за разъяснениями в органы, которые отвечают за документ, подтверждающий личность. "Мы хотим попросить разъяснений, что все-таки считается ошибкой, и почему на протяжении предыдущих 30 лет у нас таких кейсов практически не было, а сейчас туристы стали так часто об этом говорить", - подчеркнула глава АТОР.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Россиянам напомнили о сроках действия заграничного паспорта
1 июня, 14:55
 
ПМЭФ-2024Новости - ТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала