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В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах
В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах - РИА Новости, 08.06.2024
В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах
Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже получила вопросы от десятков россиян по поводу возможных ошибок в загранпаспортах и риске невыезда за границу, будет... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:44
2024-06-08T09:44
2024-06-08T09:44
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новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже получила вопросы от десятков россиян по поводу возможных ошибок в загранпаспортах и риске невыезда за границу, будет запрашивать разъяснения от ответственных органов, что считать ошибкой, сообщила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава АТОР Майя Ломидзе. Ранее в ассоциации сообщали, что проблемы с несоответствием информации в заграничных паспортах все чаще становятся причиной их изъятия у россиян при прохождении паспортного контроля на российской границе. "Сейчас нам поступили запросы от десятков человек. Многие спрашивают, что именно считается ошибкой, многие делятся своими кейсами. Мы разбираемся с каждым случаем, чтобы сформировать корректный запрос в компетентные органы и получить внятные исчерпывающие разъяснения", - сказала Ломидзе. Она сообщила, что после сбора данных ассоциация намерена обратиться за разъяснениями в органы, которые отвечают за документ, подтверждающий личность. "Мы хотим попросить разъяснений, что все-таки считается ошибкой, и почему на протяжении предыдущих 30 лет у нас таких кейсов практически не было, а сейчас туристы стали так часто об этом говорить", - подчеркнула глава АТОР. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/zagranpasport-1950442430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), россия
ПМЭФ-2024, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия
В АТОР рассказали о запросах россиян из-за ошибок в загранпаспортах
Ломидзе: АТОР получила десятки запросов о возможных ошибках в загранпаспортах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже получила вопросы от десятков россиян по поводу возможных ошибок в загранпаспортах и риске невыезда за границу, будет запрашивать разъяснения от ответственных органов, что считать ошибкой, сообщила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава АТОР Майя Ломидзе.
Ранее в ассоциации сообщали, что проблемы с несоответствием информации в заграничных паспортах все чаще становятся причиной их изъятия у россиян при прохождении паспортного контроля на российской границе.
"Сейчас нам поступили запросы от десятков человек. Многие спрашивают, что именно считается ошибкой, многие делятся своими кейсами. Мы разбираемся с каждым случаем, чтобы сформировать корректный запрос в компетентные органы и получить внятные исчерпывающие разъяснения", - сказала Ломидзе.
Она сообщила, что после сбора данных ассоциация намерена обратиться за разъяснениями в органы, которые отвечают за документ, подтверждающий личность. "Мы хотим попросить разъяснений, что все-таки считается ошибкой, и почему на протяжении предыдущих 30 лет у нас таких кейсов практически не было, а сейчас туристы стали так часто об этом говорить", - подчеркнула глава АТОР.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.