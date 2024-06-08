https://ria.ru/20240608/opasnost-1951677464.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 08.06.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:56

2024-06-08T17:56

2024-06-08T17:56

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

белгородский район

безопасность

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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 17.05 мск. Через 44 минуты отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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2024

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вячеслав гладков, белгородская область, белгород, белгородский район, безопасность