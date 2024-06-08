https://ria.ru/20240608/opasnost-1951657991.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:14

2024-06-08T16:14

2024-06-08T16:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 15.53 мск, через 15 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен на всей территории Белгородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность