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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:14
2024-06-08T16:14
2024-06-08T16:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 15.53 мск, через 15 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен на всей территории Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность
МЧС: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность