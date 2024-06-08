https://ria.ru/20240608/opasnost-1951653138.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:56
2024-06-08T15:56
2024-06-08T16:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность