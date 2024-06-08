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Москалькова осудила ракетные удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:48 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/obstrel-1951700748.html
Москалькова осудила ракетные удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям
Москалькова осудила ракетные удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям - РИА Новости, 08.06.2024
Москалькова осудила ракетные удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям
Бесчеловечные ракетные удары по Луганской и Херсонской областям отобрали у мирных жителей право на жизнь, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T20:48
2024-06-08T20:48
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
луганская народная республика
татьяна москалькова
леонид пасечник
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бесчеловечные ракетные удары по Луганской и Херсонской областям отобрали у мирных жителей право на жизнь, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В результате варварских обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Херсонской области, по предварительной информации, погибли более 20 мирных жителей, среди которых женщины и дети, получили ранения еще 15. В Луганской народной республике погибло 6 человек, более 60 граждан ранены. Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека - право на жизнь", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она выразила соболезнования родным и близким погибших, пожелала получившим ранения от всего сердца желаю скорейшего выздоровления. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но несколько ракет достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Вечером в пятницу ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ.
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херсонская область , россия, луганская народная республика, татьяна москалькова, леонид пасечник, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Луганская Народная Республика, Татьяна Москалькова, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Москалькова осудила ракетные удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям

Москалькова: удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям забрали право на жизнь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бесчеловечные ракетные удары по Луганской и Херсонской областям отобрали у мирных жителей право на жизнь, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В результате варварских обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Херсонской области, по предварительной информации, погибли более 20 мирных жителей, среди которых женщины и дети, получили ранения еще 15. В Луганской народной республике погибло 6 человек, более 60 граждан ранены. Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека - право на жизнь", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она выразила соболезнования родным и близким погибших, пожелала получившим ранения от всего сердца желаю скорейшего выздоровления.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но несколько ракет достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.
Вечером в пятницу ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаЛеонид ПасечникВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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