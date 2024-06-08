Москалькова осудила ракетные удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям
Москалькова: удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям забрали право на жизнь
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бесчеловечные ракетные удары по Луганской и Херсонской областям отобрали у мирных жителей право на жизнь, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В результате варварских обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Херсонской области, по предварительной информации, погибли более 20 мирных жителей, среди которых женщины и дети, получили ранения еще 15. В Луганской народной республике погибло 6 человек, более 60 граждан ранены. Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека - право на жизнь", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она выразила соболезнования родным и близким погибших, пожелала получившим ранения от всего сердца желаю скорейшего выздоровления.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но несколько ракет достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.
Вечером в пятницу ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ.