https://ria.ru/20240608/obstrel-1951700748.html

Москалькова осудила ракетные удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям

Москалькова осудила ракетные удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям - РИА Новости, 08.06.2024

Москалькова осудила ракетные удары ВСУ по Луганской и Херсонской областям

Бесчеловечные ракетные удары по Луганской и Херсонской областям отобрали у мирных жителей право на жизнь, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T20:48

2024-06-08T20:48

2024-06-08T20:48

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

луганская народная республика

татьяна москалькова

леонид пасечник

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бесчеловечные ракетные удары по Луганской и Херсонской областям отобрали у мирных жителей право на жизнь, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В результате варварских обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Херсонской области, по предварительной информации, погибли более 20 мирных жителей, среди которых женщины и дети, получили ранения еще 15. В Луганской народной республике погибло 6 человек, более 60 граждан ранены. Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека - право на жизнь", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она выразила соболезнования родным и близким погибших, пожелала получившим ранения от всего сердца желаю скорейшего выздоровления. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но несколько ракет достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Вечером в пятницу ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ.

https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html

херсонская область

россия

луганская народная республика

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херсонская область , россия, луганская народная республика, татьяна москалькова, леонид пасечник, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)