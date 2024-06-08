Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 08.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметра... 09.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, с 9.20 по 9.45 мск украинские войска выпустили по Петровскому району еще десять "натовских" снарядов, отмечает представительство.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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