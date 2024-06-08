https://ria.ru/20240608/natsionalizatsiya-1951593527.html

В Крыму рассказали о национализации активов украинских олигархов

В Крыму рассказали о национализации активов украинских олигархов - РИА Новости, 08.06.2024

В Крыму рассказали о национализации активов украинских олигархов

В Крыму в новый пакет активов, подлежащих национализации, включены объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский режим и... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:16

2024-06-08T09:16

2024-06-08T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. В Крыму в новый пакет активов, подлежащих национализации, включены объекты 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. "Планируется пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, принадлежащими 110 лицам, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ", - написал Константинов. В частности, по его словам, под национализацию попадет имущество Джамаладиновой Сусаны Алимовны, известной как певица Джамала (победительница песенного конкурса "Евровидение" от Украины в 2016 году). Константинов подчеркнул, что в отношении певицы возбуждено уголовное дело, а сама она объявлена в розыск за распространение фейковой информации о Вооруженных силах России. "Также выявлено, что бенефициаром Центра дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште является депутат Броварской районной рады Киевской области и владелец множества компаний на Украине. На территории Крыма велась деятельность украинской инвестиционной компании "Холдинговая компания "Киевгорстрой", 80% акций которой принадлежат Киеву. Имущество компании также планируется к национализации. Небезызвестный в Крыму Арсений Яценюк — бенефициар ООО "Антей 2012", которое является правообладателем недвижимого имущества в Ялте на улице Мухина", - отметил Константинов. Кроме того, по его словам, в проект включено имущество семьи Лидии Котеляк — народного депутата Украины. "Ярой нацистки, возглавляющей организацию "Матери мобилизованных" и спонсирующей украинских силовиков на Донбассе". Её сын Игорь Котеляк — военнослужащий специализированного резерва главного управления разведки министерства обороны Украины, участвует в боевых действиях против России", - подчеркнул глава парламента. Кроме того, по его словам, в процессе проведённой работы выявлено, что парк-отель "Порто Маре" осуществляет денежные операции с юридическими лицами, зарегистрированными на Украине, учредителем которых является Вадим Вайспапир — гражданин Украины, поддерживающий преступный киевский режим и спонсирующий ВСУ. Собственностью Крыма также станет имущество и других юридических лиц, например, ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте, ПАО "Платинум банк". "В перечень также включены объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и другим украинским соседям Зеленского в Ливадии", - подчеркнул Константинов. По его словам, работа по выявлению имущества лиц, способных причинить ущерб интересам и безопасности Крыма и России, продолжается.

https://ria.ru/20240606/oligarkhi-1950868656.html

https://ria.ru/20240607/oligarkhi-1951203535.html

https://ria.ru/20240410/ukraina-1938979440.html

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в мире, украина, россия, ялта, владимир константинов, джамала (сусана джамаладинова), арсений яценюк, вооруженные силы украины