https://ria.ru/20240608/natsionalizatsiya-1951572573.html

В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского

В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского - РИА Новости, 08.06.2024

В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского

В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира "дружка" Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T03:04

2024-06-08T03:04

2024-06-08T14:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира "дружка" Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.В Госсовет Крыма, по его словам, поступил законопроект о национализации ряда предприятий, подготовленный антитеррористической комиссией."В него вошли такие крупные активы, как парк-отель "Порто Маре" в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано", — сказал Константинов.Речь, уточнил он, идет о квартире, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника. Кроме того, добавил спикер, под национализацию попадут еще ряд объектов, "принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии".При этом Константинов подчеркнул, что большая часть работы по выявлению и национализации наиболее крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже позади.Крымский парламент с осени 2022 года утвердил национализацию имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://ria.ru/20240305/oligarkhi-1931257532.html

https://ria.ru/20230916/kvartira-1896664433.html

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ливадия, алушта, россия, владимир зеленский, владимир константинов, сергей аксенов (политик)