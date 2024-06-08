Рейтинг@Mail.ru
В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
03:04 08.06.2024 (обновлено: 14:08 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/natsionalizatsiya-1951572573.html
В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского
В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского - РИА Новости, 08.06.2024
В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского
В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира "дружка" Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T03:04
2024-06-08T14:08
пмэф-2024
ливадия
алушта
россия
владимир зеленский
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951635686_0:253:1867:1303_1920x0_80_0_0_53e29e1bb0171779a80ceef9b14126b8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира "дружка" Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.В Госсовет Крыма, по его словам, поступил законопроект о национализации ряда предприятий, подготовленный антитеррористической комиссией.&quot;В него вошли такие крупные активы, как парк-отель &quot;Порто Маре&quot; в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано&quot;, — сказал Константинов.Речь, уточнил он, идет о квартире, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника. Кроме того, добавил спикер, под национализацию попадут еще ряд объектов, "принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии".При этом Константинов подчеркнул, что большая часть работы по выявлению и национализации наиболее крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже позади.Крымский парламент с осени 2022 года утвердил национализацию имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20240305/oligarkhi-1931257532.html
https://ria.ru/20230916/kvartira-1896664433.html
ливадия
алушта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951635686_0:161:1867:1561_1920x0_80_0_0_6dbe8e7fd4c7584b121aa276218f15ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливадия, алушта, россия, владимир зеленский, владимир константинов, сергей аксенов (политик)
ПМЭФ-2024, Ливадия, Алушта, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского

В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника

CC0 / Mykhail Zhadenko / Виталий Хомутынник
Виталий Хомутынник - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
CC0 / Mykhail Zhadenko /
Виталий Хомутынник. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира "дружка" Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
В Госсовет Крыма, по его словам, поступил законопроект о национализации ряда предприятий, подготовленный антитеррористической комиссией.
«

"В него вошли такие крупные активы, как парк-отель "Порто Маре" в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано", — сказал Константинов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Пушилин сравнил российских бизнесменов и украинских олигархов
5 марта, 16:27
Речь, уточнил он, идет о квартире, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника. Кроме того, добавил спикер, под национализацию попадут еще ряд объектов, "принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии".
При этом Константинов подчеркнул, что большая часть работы по выявлению и национализации наиболее крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже позади.
Крымский парламент с осени 2022 года утвердил национализацию имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Крыму анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского
16 сентября 2023, 08:06
 
ПМЭФ-2024ЛивадияАлуштаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала