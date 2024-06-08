https://ria.ru/20240608/natsionalizatsiya-1951572573.html
В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского
В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского - РИА Новости, 08.06.2024
В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского
В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира "дружка" Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T03:04
2024-06-08T03:04
2024-06-08T14:08
пмэф-2024
ливадия
алушта
россия
владимир зеленский
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951635686_0:253:1867:1303_1920x0_80_0_0_53e29e1bb0171779a80ceef9b14126b8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира "дружка" Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.В Госсовет Крыма, по его словам, поступил законопроект о национализации ряда предприятий, подготовленный антитеррористической комиссией."В него вошли такие крупные активы, как парк-отель "Порто Маре" в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано", — сказал Константинов.Речь, уточнил он, идет о квартире, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника. Кроме того, добавил спикер, под национализацию попадут еще ряд объектов, "принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии".При этом Константинов подчеркнул, что большая часть работы по выявлению и национализации наиболее крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже позади.Крымский парламент с осени 2022 года утвердил национализацию имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20240305/oligarkhi-1931257532.html
https://ria.ru/20230916/kvartira-1896664433.html
ливадия
алушта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951635686_0:161:1867:1561_1920x0_80_0_0_6dbe8e7fd4c7584b121aa276218f15ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливадия, алушта, россия, владимир зеленский, владимир константинов, сергей аксенов (политик)
ПМЭФ-2024, Ливадия, Алушта, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского
В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира "дружка" Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
В Госсовет Крыма, по его словам, поступил законопроект о национализации ряда предприятий, подготовленный антитеррористической комиссией.
«
"В него вошли такие крупные активы, как парк-отель "Порто Маре" в Алуште, принадлежащий украинским собственникам, также есть и квартиры. К примеру, в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка. Его дружок тоже купил там квартиру, и это доказано", — сказал Константинов.
Речь, уточнил он, идет о квартире, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника. Кроме того, добавил спикер, под национализацию попадут еще ряд объектов, "принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии".
При этом Константинов подчеркнул, что большая часть работы по выявлению и национализации наиболее крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже позади.
Крымский парламент с осени 2022 года утвердил национализацию имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России
недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия.
Глава Крыма Сергей Аксенов
заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.