https://ria.ru/20240608/nastuplenie-1951589414.html
Пушилин рассказал, на что идут ВСУ из-за ситуации в Харьковской области
Пушилин рассказал, на что идут ВСУ из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 08.06.2024
Пушилин рассказал, на что идут ВСУ из-за ситуации в Харьковской области
Наступление российских войск в Харьковской области вынудило противника растягивать боевые резервы, которых у ВСУ недостаточно в полной мере, сообщил в интервью... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:51
2024-06-08T08:51
2024-06-08T08:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Наступление российских войск в Харьковской области вынудило противника растягивать боевые резервы, которых у ВСУ недостаточно в полной мере, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. "Безусловно, это повлияло, потому что линия фронта растянулась, и противнику необходимо здесь балансировать и перекидывать резервы, которых недостаточно в полной мере. И здесь, конечно, принимаются противником непростые решения", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, повлияло ли как-то на оперативную установку ДНР наступление российских войск в Харьковской области. При этом он отметил, что говорить о том, что сейчас на фронтах ДНР нашим подразделениям стало намного легче продвигаться, пока "было бы забеганием вперед". "Мы не спешим, с тяжелыми боями происходит освобождение каждого населенного пункта, пусть даже малого. Но, конечно же, растягивание линии фронта внесло определенные коррективы в действия противника", - уточнил Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, харьковская область, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал, на что идут ВСУ из-за ситуации в Харьковской области
Пушилин: ВСУ растягивают резервы из-за наступления ВС РФ в Харьковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Наступление российских войск в Харьковской области вынудило противника растягивать боевые резервы, которых у ВСУ недостаточно в полной мере, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.
"Безусловно, это повлияло, потому что линия фронта растянулась, и противнику необходимо здесь балансировать и перекидывать резервы, которых недостаточно в полной мере. И здесь, конечно, принимаются противником непростые решения", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, повлияло ли как-то на оперативную установку ДНР наступление российских войск в Харьковской области.
При этом он отметил, что говорить о том, что сейчас на фронтах ДНР нашим подразделениям стало намного легче продвигаться, пока "было бы забеганием вперед".
"Мы не спешим, с тяжелыми боями происходит освобождение каждого населенного пункта, пусть даже малого. Но, конечно же, растягивание линии фронта внесло определенные коррективы в действия противника", - уточнил Пушилин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.