https://ria.ru/20240608/nastuplenie-1951589414.html

Пушилин рассказал, на что идут ВСУ из-за ситуации в Харьковской области

Пушилин рассказал, на что идут ВСУ из-за ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 08.06.2024

Пушилин рассказал, на что идут ВСУ из-за ситуации в Харьковской области

Наступление российских войск в Харьковской области вынудило противника растягивать боевые резервы, которых у ВСУ недостаточно в полной мере, сообщил в интервью... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:51

2024-06-08T08:51

2024-06-08T08:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

харьковская область

денис пушилин

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Наступление российских войск в Харьковской области вынудило противника растягивать боевые резервы, которых у ВСУ недостаточно в полной мере, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин. "Безусловно, это повлияло, потому что линия фронта растянулась, и противнику необходимо здесь балансировать и перекидывать резервы, которых недостаточно в полной мере. И здесь, конечно, принимаются противником непростые решения", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, повлияло ли как-то на оперативную установку ДНР наступление российских войск в Харьковской области. При этом он отметил, что говорить о том, что сейчас на фронтах ДНР нашим подразделениям стало намного легче продвигаться, пока "было бы забеганием вперед". "Мы не спешим, с тяжелыми боями происходит освобождение каждого населенного пункта, пусть даже малого. Но, конечно же, растягивание линии фронта внесло определенные коррективы в действия противника", - уточнил Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

донецкая народная республика

харьковская область

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донецкая народная республика, харьковская область, денис пушилин, вооруженные силы украины