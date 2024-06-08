https://ria.ru/20240608/nachoev-1951459704.html

Асланбек Начоев: для инвесторов наступила эпоха реальных активов

Асланбек Начоев: для инвесторов наступила эпоха реальных активов - РИА Новости, 08.06.2024

Асланбек Начоев: для инвесторов наступила эпоха реальных активов

Несмотря на высокие ставки по банковским депозитам, интерес населения к инвестированию продолжает расти. О том, какие инвестиционные инструменты и стратегии... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:30

2024-06-08T08:30

2024-06-08T08:30

интервью

россия

китай

московская биржа

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Несмотря на высокие ставки по банковским депозитам, интерес населения к инвестированию продолжает расти. О том, какие инвестиционные инструменты и стратегии сегодня наиболее перспективны, рассказал в интервью РИА Новости начальник управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Асланбек Начоев.- Учитывая небывало высокие ставки по вкладам, насколько сегодня велик интерес людей к инвестированию? Отмечается ли рост числа брокерских счетов?- Даже в период высоких ставок интерес к инвестициям не ослабевает. Статистика показывает, что только за последний месяц еще 400 тысяч человек пришли на рынок, и сегодня более 31 миллиона физлиц имеют брокерские счета (данные Московской биржи – прим. ред.). Конечно, последняя серия повышения ставок банками до 18-20% остужают спрос со стороны не очень опытных инвесторов, которые находятся на первом этапе знакомства с рынком. Делая выбор между депозитом и какой-либо даже сохранной инвестиционной стратегией, они выбирают депозит. То есть, мы видим четкую корреляцию: чем меньше инвестиционный опыт, тем больше привязанность к депозитам. С другой стороны, опытные квалифицированные инвесторы деньги приносят, особенно в моменты коррекции рынка (ММВБ снизился на 10% в начале июня, фактически растеряв прирост с начала года).- Какие инструменты сейчас пользуются наибольшей популярностью у инвесторов и почему?- Сегодня мы видим базовый интерес именно к акциям, и особенно к тому, что сопряжено с IPO. Мы наблюдаем повышенный спрос на эмитентов, которые относятся к так называемой "новой экономике" – это все, что напрямую связано с импортозамещением, с созданием внутренней сервисной инфраструктуры, будь то программное обеспечение, сфера розничного бизнеса или сельского хозяйства. Второй популярный инструмент – дивидендные истории, которые могут быть по доходности сопоставимы с депозитами, с учетом изменившегося налогообложения. Здесь в среднем доходность 11-12%, но при этом согласно нововведениям в налогообложение эти доходы все еще облагается налогом в 13-15%. Вкладываясь в хорошую дивидендную акцию, мы понимаем, что капитализация будет расти на фоне общего позитивного ожидания по рынку. Третий популярный блок инструментов – это флоатеры.- Флоатеры (облигации с плавающим купоном) популярны в периоды турбулентности. Сейчас же ситуация в экономике в какой-то степени стабилизировалась. Как Вы считаете, флоатерывсе еще актуальны?- Все понимают, что процентный риск при вложении в облигации очень актуален: и есть когорта инвесторов, которые обожглись, слишком рано войдя в длинные ОФЗ. Поэтому спрос на флоатеры сохраняется в условиях волатильности и неопределенности в отношении дальнейшей динамики ключевой ставки. Предполагается, что Центробанк в 2025 году может перейти к снижению ключевой ставки, и тогда флоатеры будут уже менее интересны.- Каким объемом средств оперирует сегодня средний частный инвестор и каков горизонт инвестирования?- Статистика ЦБ говорит, что сегодня на российском рынке более 95% клиентов держат всего лишь 3-4% объема рынка и сложно составить верифицированную картину среднего портфеля. К примеру, и, если разделить наш общий портфель на количество клиентов, получится цифра в районе 100 тысяч рублей. Если же придерживаться более умудренной статистической модели, то для розничного инвестора средняя цифра будет в районе 30-50 тысяч рублей, для квалифицированного инвестора – это существенно выше миллиона рублей. Что касается горизонта инвестирования, то он, безусловно, сейчас сократился ввиду неопределенности тренда ключевой ставки и в целом денежно-кредитной политики. Поэтому на долгий срок мало кто смотрит: если раньше мы говорили "год+", то сейчас большинство рассматривает срок менее года, а то и до полугода.- А востребованы ли фонды денежного рынка?- Фонды денежного рынка сейчас очень востребованы, в нашем флагманском фонде, например, на данный момент уже более 165 миллиардов рублей. Это еще раз показывает, что клиенты сократили свои инвестиционные горизонты, они ждут более четкого понимания, что будет дальше со ставкой, чтобы принять какие-то решения.- Какую структуру инвестиционного портфеля Вы считаете на сегодня предпочтительной с точки зрения валютных и рублевых инструментов?- Сейчас валютная диверсификация – это не то же самое, что было еще три года назад. С одной стороны, мы видим достаточно устоявшийся рынок замещающих облигаций, который дает возможность иметь позицию даже в недружественной валюте, пусть и через рубль. Вторая история – это золото, которое рассматривается как некий квазивалютный инструмент. Третья альтернатива – это юань. Но в целом важно отметить, что экономика меняется, и сейчас, на мой взгляд, более выгодно держать рублевые позиции: если я раньше говорил: 50 на 50, но с уклоном в сторону иностранной валюты, то сейчас я больше верю в национальную валюту. Почему? С нашей зависимостью от логистики импорта (мы уже видели сильный шок импорта и укрепление рубля), мы до сих пор не застрахованы от таких историй. Понятно, что психологически и исторически мы все склонны ожидать, что рубль упадет. Однако уже есть кейс, что рубль может укрепиться по чисто технической причине. К примеру, если резко будет сокращен импорт китайских автомобилей, за которые не будет возможности расплатиться. Поэтому рекомендую смотреть на валютную диверсификацию не со спекулятивной, а с долгосрочной точки зрения. Это специфика так называемой "новой экономики".- Сейчас много говорят о том, что юаневые инструменты заменяют долларовые в качестве защитного актива. Оцените юань как альтернативную валюту. Что интереснее, вклад в юанях или юаневые облигации?- С одной стороны, перспективы китайской экономики достаточно хорошие, правила игры там понятны, тренд понятен. Китай – один из важнейших торговых партнеров России (40% товарооборота оплачиваются в юанях), поэтому я не ожидаю жесткого укрепления юаня против рубля (наш прогноз 12,7 рубля за юань на конец года). Здесь все достаточно стабильно, и юань можно воспринимать как резервную валюту внутри России – это одна из хороших альтернатив. С другой стороны, в глобальном масштабе эта валюта все еще мало конвертируема, имеет ограничения и не является свободно конвертируемой.На нашем рынке сейчас достаточно юаневых инструментов, в первую очередь – банковских. Доходность по ним сейчас будет расти и может достичь 7-7,5%, что уже будет конкурентно к доходностям замещающих облигаций. Здесь следует учесть, что по облигациям есть проблема как валютной переоценки, так и ассортимента. Так что на данный момент вклады в юанях именно из-за большого спроса на ликвидность со стороны банков практически сравнялись по доходности с хорошими качественными эмитентами в облигациях. Поэтому в юанях я бы точно рекомендовал выбрать депозит. В целом наблюдается огромный дефицит качественных юаневых бумаг для населения. Этот рынок пока еще не сложился.-Благодаря санкциям на российском фондовом рынке появился новый инвестиционный продукт – замещающие облигации. Для какой категории инвесторов он интересен?- Как минимум в наших головах мы все еще остаемся с долларом и евро. Есть большой тренд к тому, что они перестанут быть глобальными валютами, однако, в среднесрочной перспективе рано сбрасывать их со счетов. Поэтому надо сохранять рациональное зерно диверсификации и держать валютную позицию. Все возможности для этого дают замещающие облигации, которых сегодня огромное количество. И я могу сказать, что, судя по размеру чека и биржевому "стакану" (заявки на покупку-продажу), такие облигации уже стали вполне обиходным замещением валютной позиции для рядового розничного инвестора.- Какова сегодня ожидаемая доходность среднего инвестиционного портфеля частного инвестора? Какие средние и максимальные доходности сейчас у каждого инструмента?- Понятно, что доходность – вещь относительная, и, если говорить про сохранные стратегии, то для облигаций это порядка 18% (до налогов), для акций – 25-27%. Если рассматривать менее консервативную стратегию, то по акциям с учетом дивидендов и роста капитализации целевая доходность может быть и выше 30%. Сейчас на рынке есть понимание, что капитализация должна расти. Оптимизм инвесторов поддерживается февральским заявлением президента страны о том, что капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться и составить 66% ВВП. Все понимают, что будет большая программа выхода за заемным капиталом через IPO. В свою очередь, Центробанк следит за тем, чтобы акции тех компаний, которые уж вышли на фондовый рынок, имели нормальный показатель free float (фри флоат), нормальный биржевой "стакан", то есть были ликвидны. Я думаю, что мы еще только в самом начале "трезвого" бума акций.Сейчас на российском рынке наступила эпоха реальных, а не номинальных активов, то есть – время акций. Цикл государственных мер, включающий программы поддержки долгосрочных инвестиций (ПДС, ИИС-3), большой бюджетный импульс – все это подсказывает, что рынок будет расти. Закончилась эпоха под кодовым названием "увезу все в Лондон", и теперь деньги будут работать внутри экономики, в том числе – участвовать в капитале через покупку акций. Это и акции ИТ-компаний, и ритейл, и розница, которые замещают позиции по каким-то продуктам, обеспечивают население и, опять же, идут в ногу с инфляцией.- Ваш совет начинающим инвесторам: с каких инструментов начинать, на что обращать внимание?- Мне кажется, начинать надо с ПИФов: это фонды коллективных инвестиций, в которых есть очень четкая декларация инвестиций. Вы можете выбрать то, что вам по душе: отрасль или просто общий подход. Тут низкий порог входа (от 5000 рублей) и удобное оформление. И самое важное, это инструмент, который лучше всякой школы инвесторов позволит разобраться в основных параметрах рынка, логике действий, понять, что и как влияет на рынок. Я считаю, что если ответственно и вовлечено следить за своим фондом в течение года, то, даже вложив всего 10-15 тысяч рублей, можно за год разобраться в основных деталях и уже дальше, если есть желание, открывать брокерский счет. В целом же, вся мировая практика свидетельствует о том, что пассивное инвестирование в долгосрочном периоде бьет любые активные стратегии управления акциями. Можно купить десяток БПИФ (биржевой паевой инвестиционный фонд) и сидеть в них, время от времени проводя релокацию (изменяя доли акций и облигаций). Я верю, что это лучшая стратегия для человека, который только начинает разбираться в рынке. Но опять же, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

https://ria.ru/20240307/investory-1931776450.html

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https://ria.ru/20240516/vtb-1946406426.html

https://ria.ru/20240607/vtb-1950254449.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, китай, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), экономика, втб (банк)