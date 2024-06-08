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Российские мультфильмы стали инструментом мягкой силы, заявили в РЭЦ - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:20 08.06.2024 (обновлено: 14:21 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/multfilmy-1951637492.html
Российские мультфильмы стали инструментом мягкой силы, заявили в РЭЦ
Российские мультфильмы стали инструментом мягкой силы, заявили в РЭЦ - РИА Новости, 08.06.2024
Российские мультфильмы стали инструментом мягкой силы, заявили в РЭЦ
Российские мультфильмы являются примером мягкой силы, которая способна оказать синергетический эффект на разные отрасли бизнеса, рассказал на Петербургском... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:20
2024-06-08T14:21
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новости культуры
россия
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Российские мультфильмы являются примером мягкой силы, которая способна оказать синергетический эффект на разные отрасли бизнеса, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков."Для РЭЦ поддержка экспорта российской аудио-визуальной продукции являлась и до сих под является одним из важных направлений не только потому, что экспорт услуг имеет большой потенциал в части развития бизнеса, но и потому что продвижение креативных индустрий, анимации в частности, обеспечивает синергетический эффект на другие виды бизнеса, такие, как производство детской мебели, одежды, игрушек и продуктов питания под брендами полюбившихся героев из российских мультфильмов. Кроме того, анимация является инструментом "мягкой силы" - коммуникации с миром, с помощью которого мы продвигаем русскую национальную культуру за рубеж", - сказал Гусаков в ходе сессии "Анимация на экспорт: международное сотрудничество, вызовы и перспективы".Он привел данные продаж российской анимации за рубежом. В 2024 году наиболее актуальным рынком для российского контента стала Бразилия, принесшая отечественной продукции 1,152 миллиона долларов. Совсем немного нее отстали Мексика (1,06 миллиона долларов), Италия (1,052 миллиона долларов) и Китай (1,024 миллиона долларов).Согласно цифрам, впервые за четыре года выросли сборы российских фильмов и анимации за рубежом. По данным компании "Бюллетень кинопрокатчика" выручка российского кино за рубежом за январь-март 2024 года составила больше 11 миллионов долларов, что в три раза больше аналогичного периода 2023 года. В 2023 году показатель составлял 17,6 миллиона долларов, в 2022 году – 17 миллионов долларов. В 2019 году отечественное кино за рубежом было на пике, заработав больше 50 миллионов долларов.Также Гусаков рассказал о мерах поддержки для представителей креативных индустрий. "Мы регулярно организуем бизнес-миссии в дружественные страны и регионы, софинансируем затраты на участие в международных выставках и коллективных стендах "Сделано в России", а также помогаем продвигать продукты креативных индустрий по каналам электронной торговли, на зарубежных маркетплейсах", - отметил старший вице-президент РЭЦ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240408/multfilmy-1938508009.html
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новости культуры, россия, российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2024, Новости культуры, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Российские мультфильмы стали инструментом мягкой силы, заявили в РЭЦ

Гусаков: российские мультфильмы стали инструментом мягкой силы

© РИА Новости / Алексей НикольскийПМЭФ-2024. Сессия "Анимация на экспорт: международное сотрудничество, вызовы и перспективы"
ПМЭФ-2024. Сессия Анимация на экспорт: международное сотрудничество, вызовы и перспективы - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПМЭФ-2024. Сессия "Анимация на экспорт: международное сотрудничество, вызовы и перспективы"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Российские мультфильмы являются примером мягкой силы, которая способна оказать синергетический эффект на разные отрасли бизнеса, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков.
"Для РЭЦ поддержка экспорта российской аудио-визуальной продукции являлась и до сих под является одним из важных направлений не только потому, что экспорт услуг имеет большой потенциал в части развития бизнеса, но и потому что продвижение креативных индустрий, анимации в частности, обеспечивает синергетический эффект на другие виды бизнеса, такие, как производство детской мебели, одежды, игрушек и продуктов питания под брендами полюбившихся героев из российских мультфильмов. Кроме того, анимация является инструментом "мягкой силы" - коммуникации с миром, с помощью которого мы продвигаем русскую национальную культуру за рубеж", - сказал Гусаков в ходе сессии "Анимация на экспорт: международное сотрудничество, вызовы и перспективы".
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Он привел данные продаж российской анимации за рубежом. В 2024 году наиболее актуальным рынком для российского контента стала Бразилия, принесшая отечественной продукции 1,152 миллиона долларов. Совсем немного нее отстали Мексика (1,06 миллиона долларов), Италия (1,052 миллиона долларов) и Китай (1,024 миллиона долларов).
Согласно цифрам, впервые за четыре года выросли сборы российских фильмов и анимации за рубежом. По данным компании "Бюллетень кинопрокатчика" выручка российского кино за рубежом за январь-март 2024 года составила больше 11 миллионов долларов, что в три раза больше аналогичного периода 2023 года. В 2023 году показатель составлял 17,6 миллиона долларов, в 2022 году – 17 миллионов долларов. В 2019 году отечественное кино за рубежом было на пике, заработав больше 50 миллионов долларов.
Также Гусаков рассказал о мерах поддержки для представителей креативных индустрий. "Мы регулярно организуем бизнес-миссии в дружественные страны и регионы, софинансируем затраты на участие в международных выставках и коллективных стендах "Сделано в России", а также помогаем продвигать продукты креативных индустрий по каналам электронной торговли, на зарубежных маркетплейсах", - отметил старший вице-президент РЭЦ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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