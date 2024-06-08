https://ria.ru/20240608/multfilmy-1951637492.html

Российские мультфильмы стали инструментом мягкой силы, заявили в РЭЦ

Российские мультфильмы стали инструментом мягкой силы, заявили в РЭЦ - РИА Новости, 08.06.2024

Российские мультфильмы стали инструментом мягкой силы, заявили в РЭЦ

Российские мультфильмы являются примером мягкой силы, которая способна оказать синергетический эффект на разные отрасли бизнеса, рассказал на Петербургском... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:20

2024-06-08T14:20

2024-06-08T14:21

пмэф-2024

новости культуры

россия

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951631532_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_dd57c34868dee2e9f003c22ba9b26212.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Российские мультфильмы являются примером мягкой силы, которая способна оказать синергетический эффект на разные отрасли бизнеса, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков."Для РЭЦ поддержка экспорта российской аудио-визуальной продукции являлась и до сих под является одним из важных направлений не только потому, что экспорт услуг имеет большой потенциал в части развития бизнеса, но и потому что продвижение креативных индустрий, анимации в частности, обеспечивает синергетический эффект на другие виды бизнеса, такие, как производство детской мебели, одежды, игрушек и продуктов питания под брендами полюбившихся героев из российских мультфильмов. Кроме того, анимация является инструментом "мягкой силы" - коммуникации с миром, с помощью которого мы продвигаем русскую национальную культуру за рубеж", - сказал Гусаков в ходе сессии "Анимация на экспорт: международное сотрудничество, вызовы и перспективы".Он привел данные продаж российской анимации за рубежом. В 2024 году наиболее актуальным рынком для российского контента стала Бразилия, принесшая отечественной продукции 1,152 миллиона долларов. Совсем немного нее отстали Мексика (1,06 миллиона долларов), Италия (1,052 миллиона долларов) и Китай (1,024 миллиона долларов).Согласно цифрам, впервые за четыре года выросли сборы российских фильмов и анимации за рубежом. По данным компании "Бюллетень кинопрокатчика" выручка российского кино за рубежом за январь-март 2024 года составила больше 11 миллионов долларов, что в три раза больше аналогичного периода 2023 года. В 2023 году показатель составлял 17,6 миллиона долларов, в 2022 году – 17 миллионов долларов. В 2019 году отечественное кино за рубежом было на пике, заработав больше 50 миллионов долларов.Также Гусаков рассказал о мерах поддержки для представителей креативных индустрий. "Мы регулярно организуем бизнес-миссии в дружественные страны и регионы, софинансируем затраты на участие в международных выставках и коллективных стендах "Сделано в России", а также помогаем продвигать продукты креативных индустрий по каналам электронной торговли, на зарубежных маркетплейсах", - отметил старший вице-президент РЭЦ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240408/multfilmy-1938508009.html

https://ria.ru/20240202/kinoprokat-1925073478.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, россия, российский экспортный центр (рэц)